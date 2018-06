Polizeieinsatz nach Fund eines verdächtigen Kartons

Berlin. Der Fund eines verdächtigen Kartons in einer Straßenbahn hat am Donnerstag in Berlin-Prenzlauer Berg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei stellte sich nach etwas mehr als einer Stunde heraus, dass der Karton nur harmlose Elektrogeräte enthielt. Da aber zunächst nicht klar gewesen war, was sich in dem Karton befand, war ein Entschärfungskommando im Einsatz, wie die Polizei weiter berichtete. Die Straßenkreuzung Kniprodestraße/Ecke Danziger Straße wurde zeitweise vollständig gesperrt. Die Straßenbahnlinie M10 war vorübergehend unterbrochen, die M4 und die Buslinie 200 wurden umgeleitet.

( dpa )