Trip-Hop-Band Massive Attack in Berlin - Alle Infos zum Konzert

Berlin. Die britische Band Massive Attack hat ein ganzes Musikgenre geprägt. Nun feiert sie ihr 30-jähriges Bestehen auch in Berlin. Alle wichtigen Infos zu Konzert, Tickets und Anfahrt finden Sie hier:

Wann und wo findet das Konzert von Massive Attack statt?

Die Show der britischen Band in Berlin findet am Freitag, den 20. Juni in der Zitadelle Spandau statt. Die Musiker treten um 19:45 Uhr auf die Bühne.

Gibt es noch Tickets für das Massive Attack Konzert in Berlin?

Das Konzert ist offiziell ausverkauft. Sie können einige wenige Tickets für die Show in Berlin privat über Händlerplattformen wie z.B. Ebay Kleinanzeigen oder fanSALE, unterstützt von dem Ticketanbieter eventim, erwerben.

Was kann ich vom Massive Attack Konzert in Berlin erwarten?

Bei dem Auftritt von Massive Attack in Berlin dürfen sich Fans auf eine eindrucksvolle Show freuen. Bei Konzerten der britischen Band kommen für gewöhnlich Licht und Wort zur dramaturgischen Untermalung ihrer Musik zum Einsatz. Die Musiker werden bei ihrer Show von der schottischen Hip-Hop-Band Young Fathers unterstützt.

Wie komme ich am besten zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Fans, die zum Massive Attack Konzert in Berlin wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

