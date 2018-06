FDP fordert zügiges Handeln zur Wiederbelebung des ICC

Berlin. Die FDP fordert mehr Anstrengungen des Berliner Senats zur Wiederbelebung des maroden Kongresszentrums ICC. Nötig sei ein verlässlicher Zeitplan, um den seit 2014 geschlossenen Komplex vor allem für Großkongresse wieder zu ertüchtigen. Zudem dürften potenziellen Investoren nicht zu viele Steine in den Weg gelegt werden, forderte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja am Mittwoch. Diesen müsse etwa die Möglichkeit eingeräumt werden, das Gebäude zu erwerben und - bei Erhaltung der Außenhülle - im Inneren umfassend umzugestalten. Daher dürfe es nicht unter Denkmalschutz gestellt werden.

Investoren müssten auch die Chance bekommen, weitere Einnahmequellen neben der Vermietung von Kongress- und Messeflächen zu erschließen. Denkbar sei etwa ein Hotel, so Czaja. Er forderte zudem ein Städtebau- und Verkehrskonzept für das Umfeld des ICC, an dem zum Beispiel die Stadtautobahn vorbeiführt. Mit dem jahrelangen „Stillstand“ in Sachen ICC müsse nun endlich Schluss sein, so Czaja.

Das ICC am Messegelände und dem Funkturm wurde 1979 eröffnet und gehört zu den markantesten Gebäuden im ehemaligen Westteil Berlins. Vor einer Wiedereröffnung ist eine Schadstoffsanierung nötig, unter anderem ist Asbest verbaut. Im Investitionsplan des Landes sind dafür nach früheren Angaben von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) rund 200 Millionen Euro geblockt. Der Senat plant zunächst eine sogenannte Machbarkeitsstudie, die bis Ende 2018 vorliegen soll. Allerdings existieren bereits sechs frühere Gutachten.

In einem „Interessebekundungsverfahren“ will er zudem untersuchen, ob, unter welchen Voraussetzungen, mit welchem Konzept und welchem Finanzierungsmodell private Investoren ein schadstoffsaniertes ICC nutzen oder betreiben würden. Für beide Verfahren sind fünf Millionen Euro veranschlagt.

Als Hauptnutzer soll die Messe Berlin dereinst wieder Kongresse im ICC veranstalten. Die Hauptstadt gilt als weltweit bedeutender Kongressstandort. Für Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern fehlen aber seit Schließung des ICC Räume.

Den Betrieb „eines Bordells, einer Spielbank, eines Waffenhandels oder vergleichbare Zwecke“ im ICC schließt der Senat aus, wie aus einer Vorlage für den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hervorgeht. Auch ein Einkaufszentrum kommt nicht in Frage: Einzelhandel soll - wenn überhaupt - „nur eine untergeordnete Rolle spielen“, heißt es in der Vorlage.

( dpa/seg )