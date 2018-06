Fête de la Musique: Hier tanzen Sie in den Sommer

Berlin. Es ist wieder so weit. Eines von Berlins berühmtesten Musik-Festivals, die Fête de la Musique, startet bereits am heutigen Mittwoch im Theater an der Parkaue mit einem Auftaktkonzert: Fetsum, Melanie Pain, Adelle Nqueto, MST, Fainschmitz, Indra Bahia und Adam Wendler werden an diesem Abend das Musikfest eröffnen. Auch Klaus Lederer (Linke), Senator für Kultur und Europa, hat sich zur Eröffnung angekündigt.

Einen Tag später bieten dann Musiker aus der ganzen Welt ein vielfältiges Musik-Programm an – natürlich ohne Eintritt, denn das gehört zur Fête wie das Baguette zu Frankreich. Auf über 100 Bühnen, verteilt auf alle Bezirke, wird die Hauptstadt zur Konzertbühne. Die Berliner Morgenpost stellt einige Künstler vor.

Ab 16 Uhr bis tief in die Nacht

In Frankreich steht der 21. Juni nicht nur für den Sommeranfang, sondern auch für die Fête de la Musique. In jedem noch so kleinen Dorf werden jedes Jahr an diesem Tag drinnen wie draußen Bühnen aufgebaut, auf denen bis tief in die Nacht musiziert und gefeiert wird. Ein Tag, an dem sich ganz Frankreich in einem ekstatischen Zustand befindet.

Und seit 1995 wird auch in Berlin an diesem Tag die Musik gefeiert. Von 16 bis 22 Uhr findet die Fête de la Musique draußen auf Bühnen in Parks und Gärten sowie auf der Straße und auf Plätzen statt. Am Abend ab 22 Uhr verwandelt sich der Musiktag dann in die Fête de la Nuit: Musiker und Besucher ziehen um in Clubs, Cafés, Bars und Kneipen. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Musiker sämtlicher musikalischer Stilrichtungen – Laien wie Profis – an dem Fest teilnehmen. Doch dieses Mal hält das traditionsreiche Musikfest einige Neuerungen parat.

Zum ersten Mal übernimmt Björn Döring die Leitung über das Musikfest. Im vergangenen Jahr warf Simone Hofmann, die mehr als 20 Jahre lang die Fête de la Musique auf die Beine gestellt hatte, entnervt hin. Sie beklagte, dass es für die Veranstaltung keine dauerhafte planungssichere Finanzierung gab und sprach von einer „entwürdigenden Bettelei“ und einer „unsystematischen Finanzierungspraxis“. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) übertrug daraufhin die Organisation an das landeseigene Musicboard, sicherte die Finanzierung mit jährlich 180.000 Euro ab und übertrug Björn Döring die Leitung. Den 47-Jährigen verbindet übrigens auch eine ganz persönliche Geschichte mit dem Musikfest: Hier lernte Döring 1998 seine Frau kennen. Hier machte er ihr genau ein Jahr später einen Heiratsantrag.

Feiern an über 100 Orten

An mehr als 100 verschiedenen Orten in ganz Berlin wird morgen also wieder gesungen, musiziert, getanzt und gefeiert. Dieses Jahr aber steht zum ersten Mal in der Berliner Geschichte der Fête de la Musique ein spezieller Bezirk im Mittelpunkt: Lichtenberg. Bisher konzentrierte sich der Schwerpunkt des Musiktages auf den veranstaltungs- und besucherverwöhnten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Döring möchte aber den Blick öffnen für die anderen Berliner Stadtteile – wie eben zum Beispiel Lichtenberg. Dort gibt es in diesem Jahr mehr als doppelt so viele Veranstaltungsorte wie noch im Vorjahr. Und bereits am Vorabend der eigentlichen Fête – auch das ist neu – wird im Lichtenberger Theater an der Parkaue das Musikfest eröffnet.

Döring hat sich noch eine weitere Neuerung für die Fête überlegt. Musik sei für ihn ein wunderbarer Anlass für Gemeinsamkeit, für kulturelle Vielfalt, für ein Miteinander. Darüber hinaus sei die Fête sowieso ein Fest, bei dem alle mitmachen könnten. So ist ihm der Gedanke gekommen, dass alle Berliner gemeinsam singen könnten – in der ganzen Stadt. Um 19 Uhr soll es so weit sein: Zentral soll im Lustgarten auf den Stufen des Alten Museums und vor dem Berliner Dom gemeinsam gesungen werden. Aber Döring wünscht sich, dass auch alle anderen Veranstaltungsorte dann für drei Lieder ihr reguläres Programm ruhen lassen und „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven, „Imagine“ von John Lennon und „Don’t Look Back in Anger“ von Oasis anstimmen. Drei Lieder, die den europäischen Geist versinnbildlichen – und den Frieden. Die „Ode an die Freude“ als das europäische Lied. Der Popsong „Imagine“ als Idee, wie eine gemeinschaftliche Gesellschaft aussehen könnte. Und schließlich der Song von Oasis, der nach dem Anschlag in Manchester im Mai 2017 zur Hymne der Vergebung wurde. Ein Selbstmordattentäter hatte damals bei einem Popkonzert 23 Menschen getötet.

Spandau:

Beyond the Limits:

Sind aktuell die beste Schülerband Berlins: Beyond the Limits treten in Spandau auf

Foto: Beyond the Limits

Dan, Laslo, Sophie, die beiden Tobias’ und Jacques nennen sich zusammen Beyond the Limits. Übrigens aktuell die beste Schulband Berlins, den entsprechenden Wettbewerb haben sie 2018 gewonnen. Ihre Musik geht in Richtung Pop und Rock, aber auch elektronisch-synthetische Klänge gehören dazu.

Martin-Buber-Oberschule, Altstädter Ring 1, Spandau, 21. Juni ab 19 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=47DPmBKz3yU

Searchin’ the Roots: Die Blues-Sänger Michael Baum, Oz Camera, Grobi, Kathrin, Meduli und Sebastian Sylla treten am Donnerstag als Searchin´ the Roots in Spandau auf. Ihre traditionelle Tanzmusik aus den Südstaaten der USA zeichnet sich vor allem durch den Einsatz von eher selten eingesetzten Instrumenten wie dem Waschbrett oder dem Kistenbass aus.

Café Lutetia, Jüdenstraße 10, Spandau, 21. Juni ab 17 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=Rf5Lc-FTUFQ&feature=youtu.be

Honks 77: Die Berliner Punkrockband besteht aus Karsten Unglaube, Alexander Pinz, Sven Schulmann und Uwe Wetter. Seit vier Jahren tritt die Band in der Hauptstadt und im Umland auf. Auch ein Album wurde bereits publiziert. Schlagzeug und Gitarre – vor allem die Bassgitarre – kommen bei der Band so richtig zum Einsatz.

Café Lutetia, Jüdenstraße 10, Spandau, 21 Juni ab 18.15 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=L8u8LRygCxw

JamPaX: Die vier Abiturienten Jonas Schwemmer, Mike Luo, Elias Zander und Philipp Rackow haben einen Traum: sie wollen einmal vor richtig vielen Fans so richtig abrocken. Nun haben sie die Möglichkeit dazu. Die Rockband aus Berlin hatte bereits kleine Erfahrungen mit Live-Auftritten gesammelt. Doch sie wollen mehr und allen beweisen, was sie draufhaben.

Martin-Buber-Oberschule, Altstädter Ring 1, Spandau, 21. Juni ab 17 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=V7G06v7iczw

Steglitz-Zehlendorf:

Die Schwartzsche Villa an der Schloßstraße ist ein Veranstaltungsort

Foto: dpa Picture-Alliance / Manfred Krause / picture alliance / zb

Blue for you: Die Berliner Band besteht schon seit 2002. Sängerin Angela, Gitarristen Rainer und Mathias, Schlagzeuger Klaus und Bassist Bassmicha sind Blue for you. Ihre Musik reicht von Rock bis, na klar, Blues. Sie spielen sowohl eigene Lieder als auch Cover-Titel von Persönlichkeiten wie Tina Turner, U2, Gary Moore, Prince und vielen mehr.

Café Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 54–55, Steglitz, 21. Juni ab 18.30 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=OBK4kzO_2Gg

No Fences: Seit 2000 spielen Sängerin Angela, Schlagzeuger Jochen, Gitarrist Frank und die beiden Bassisten und Gitarristen Michael die „guten alten Rockklassiker und Oldies“. Die Rolling Stones, die Beatles, Deep Purple und viele andere großartige Musiker aus den 90ern sind die Vorbilder der Band und prägen auch heute noch ihre Musik. „Unsere Musik reißt einfach jeden mit“, versprechen die Musiker auf ihrer Website.

Café Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 54-55, Steglitz, 21. Juni ab 21 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=oxtzjWPtaz8

Deep Stall: Die Coverband, besteht aus Christian, Dominik, Gunter, Stefan, Christian und Thomas. Es gibt sie in dieser Konstellation allerdings erst seit 2017. Die Idee der Gruppe: Berühmte Stücke covern und sie mit einem persönlichen Touch verfeinern. Die Band bedient sich dabei aus Liedern ganz verschiedener Musikrichtungen. Von Klassik über Rock bis hin zu Punk ist alles dabei.

Café Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 54–55, Steglitz, 21. Juni ab 17.15 Uhr, deep-stall.de

Reinickendorf:

Die falschen Fuffziger: Auch für Schlagerfans gibt es bei der Fête de la Musique einige Bühnen. Eine von ihnen bespielen Die falschen Fuffziger. Sie präsentieren Schlager aus den 50er- und 60er-Jahren. Wem die Liedtexte nach so langer Zeit doch entfallen sind, kann trotzdem hier mitsingen und mittanzen. Denn den Zuschauern wird ein Textbuch zur Verfügung gestellt.

Labsaal Lübars, Alt-Lübars 8, Lübars, 21. Juni ab 17 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=jWhieWh73pM

Jazz4five: „Dynamischen Jazz vom klassischen Standardrepertoire über Latin bis zu Fusion à la Herbie Hancock“ liefert die Band Jazz4five. Helmut Wilke spielt Violine, Jakob Altendorf Saxofon, Edgar Pruss Gitarre, Sven Rodenbeck Bass und Martin Aberhan Schlagzeug. Ihre Lieder setzen sich aus einem Mix aus Balladen, Swing und Soul zusammen.

Labsaal Lübars, Alt-Lübars 8, Lübars, 21. Juni ab 20.30 Uhr, Hörprobe: jazz4five.de/videos/

Haarsträubend gut: „Gute Laune mit tanzbaren Rhythmen“ verspricht die Rockband Haarsträubend gut. Jürgen, Marion, Günter und Dieter spielen Klassiker aus den 60er- und 70er-Jahren – darunter Songs von den Rolling Stones, Kinks, Bee Gees, Manfred Mann, Suzie Quatro, Joe Cocker und Chuck Berry.

Labsaal Lübars, Alt-Lübars 8, Lübars, 21. Juni ab 19.30 Uhr, haarstraeubend-gut.de

Mitte:

Lankwitz Horns: Über 30 Mitglieder des Bläserensembles Lankwitz Horns spielen am Donnerstag auf der Sommerterrasse vom Ballhaus Berlin. Gospels, Oldies, Pop und afrikanische Songs gehören zur Musik der Gruppe. Seit 2002 existiert sie und spielt regelmäßig auch auf verschiedenen Volksfesten.

Ballhaus Berlin, Chausseestraße 102, Mitte, 21. Juni ab 18 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=dRIHhumossM

Safe Sane & Single: Seit 1996 überzeugt die Band Safe Sane & Single mit Tanzmusik aus den 20er- bis 50er-Jahren. Die Zuschauer begeben sich auf „eine Zeitreise durch die pulsierende Welt des Boogie Woogie, Jive und Swing, der die Hüften zum Schwingen bringt.“

Ballhaus Berlin, Chausseestraße 102, Mitte 21. Juni ab 16.30 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=4oThzNcT2g4

Charlottenburg-Wilmersdorf

Balkan-Kombo: Balkan Beats liefert die Band Balkan Kombo aus Wien. Goran Basic, Pavle Jovanovic, Miljan Zaric, Martin Denic und Nebojsa Radovic heizen die Bühne ein. Mit typischen Instrumenten aus dem Balkan wie der Violine und dem Akkordeon bringen sie Tanzmuffel zum Hüftschwung.

Pangea-Haus, Trautenaustraße 5, Wilmersdorf, 21. Juni ab 19 Uhr, Hörprobe: youtube.com/watch?v=mFRomqvMw8Y

Prenzlauer Berg:

Swing Patrol: Wer nicht nur den Musikern zuhören möchte, sondern selber aktiv werden will, ist bei Swing Patrol genau richtig. Der Name ist Programm, wer Swing tanzen kann, bekommt hier die passende Musik geliefert.

Frannz Biergarten, Schönhauser Allee 36, Prenzlauer Berg, 21. Juni ab 16 Uhr, swingpatrolberlin.com

Lichtenberg:

Suedpark: Die Band Suedpark existiert seit 2011. Die Namensfindung ist ja oft ein Problem, Suedpark hat das Naheliegende verbunden: gegründet wurde die Band in einem Club am Südrand des Schlossparks in Buch. In ihre Musik fließen viele Stilrichtungen ein, gesungen werden deutsche Texte.

Das Clubhaus, Roedernstraße 16–18, Alt-Hohenschönhausen, 21. Juni ab 20 Uhr, Hörprobe: suedpark-band.com/songs-demos/

Mehr zum Thema:

Was Sie zur Fête de la Musique 2018 in Berlin wissen müssen

Das sind die schönsten Straßenfeste in Berlin 2018