Angeschossener Asylbewerber in Gefängnis-Krankenstation

Lauchhammer/Brandenburg/Havel. Der bei einem Polizeieinsatz angeschossene Asylbewerber ist nach dem erlassenen Haftbefehl ins Gefängnis in Brandenburg/Havel gebracht worden. Der 24-Jährige sei am Wochenende in eine dortige Krankenstation verlegt worden, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag auf Anfrage mit.

Der Mann aus dem Tschad soll vor einer Woche in seiner Asylbewerberunterkunft in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) randaliert haben und mit einem Messer auf die eingetroffene Polizei losgegangen sein. Ein Beamter schoss daraufhin und verletzte den Mann an der Schulter. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und wurde dort bewacht. Ein Richter hatte Tage danach Haftbefehl erlassen. Gegen den 24-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

( dpa )