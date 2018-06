Der Berliner Volksfestsommer - Das müssen Sie wissen

Wedding. Groß und Klein können sich einen Monat lang auf dem Berliner Volksfestsommer amüsieren. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum großen Rummel finden Sie hier:

Wann und wo findet der Berliner Volksfestsommer statt?

Das Volksfest beginnt am Freitag, den 22. Juni und dauert bis zum 22. Juli. Einen Monat lang wird auf dem Zentralen Festplatz Berlin gefeiert.

Wie sind die Öffnungszeiten für das ehemalige Deutsch-Französische Volksfest?

Am Montag, Dienstag und Donnerstag können Sie das Berliner Volksfest zwischen 15 und 22 Uhr besuchen, am Mittwoch von 15 bis 23 Uhr und am Freitag sogar von 15 bis 24 Uhr. Am Sonnabend findet der Berliner Volksfestsommer von 14 bis 24 Uhr statt und am Sonntag feiern Jahrmarkt-Besucher von 13 bis 22 Uhr.

Was kostet der Eintritt zum Jahrmarkt beim Berliner Volksfestsommer?

Der Besuch des Berliner Volksfestsommers auf dem Zentralen Festplatz Berlin kostet keinen Eintritt. Die Fahrgeschäfte und Attraktionen sind jedoch nicht kostenfrei.

Ist der Berliner Volksfestsommer kinderfreundlich?

Ja, das Volksfest ist kinderfreundlich, der Rummel bietet viele Angebote für Groß und Klein. Mittwochs herrscht auf dem Berliner Volksfestsommer Familientag. Neben vielen vergünstigten Angeboten, kosten die Fahrgeschäfte an diesem Tag nur die Hälfte.

Was kann ich von dem großen Rummel erwarten?

Besucher des Berliner Volksfestsommers können sich auf verschiedene Fahrgeschäfte und Attraktionen freuen. Für das leibliche Wohl sorgen viele Imbissbuden. Außerdem findet Sonnabends ein großes Feuerwerk statt.

Einen Überblick über die Fahrgeschäfte und Buden auf dem Berliner Volksfestsommer finden Sie hier.

Wie komme ich am besten zum Gelände vom Berliner Volksfestsommer?

Jahrmarkt-Besucher, die gerne zum Zentralen Festplatz Berlin möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz (U7) können Sie mit den Buslinien X21, M21 und N21 bis zur Haltestelle Am Festplatz fahren. Außerdem bringen Sie die Buslinien X21, M21, N21 und 128 vom U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz (U6) zur Haltestelle Aristide-Briand-Brücke.

Für Autofahrer sind Parkplätze in der Nähe des Volksfestgeländes vorhanden. Auch Fahrradfahrer können das Gelände bequem über den Radweg Berlin-Kopenhagen erreichen.

Zentraler Festplatz Berlin, Kurt-Schumacher-Damm 207, 13405 Berlin

