Amerika-Gedenkbibliothek wird zu ZLB ausgebaut

Berlin. Die neue Berliner Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) soll auf dem Gelände der bestehenden Amerika-Gedenkbibliothek am Halleschen Tor entstehen. Das sagte ein Sprecher der Senatskulturverwaltung am Dienstag. Zuvor hatte der RBB berichtet. Einzelheiten zu dem geplanten Erweiterungsbau will Kultursenator Klaus Lederer am Mittag (13.00 Uhr) im Roten Rathaus erläutern.

Um den Standort wird seit Jahren gerungen. Bisher ist die ZLB auf drei Standorte verteilt. Vor allem der Hauptsitz, die Amerika-Gedenkbibliothek, platzt aus allen Nähten. Ein vom früheren Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) favorisierter Neubau am Tempelhofer Feld war nach dem Volksentscheid 2014 gescheitert.

( dpa )