Pilotprojekt zur elektronischen Gerichtsakte gestartet

Frankfurt (Oder). Das Brandenburger Justizministerium hat am Frankfurter Landgericht ein Pilotprojekt mit der sogenannten elektronischen Gerichtsakte gestartet. Dazu wurden von März dieses Jahres an rund 230 Akten der III. Zivilkammer mit 86 000 Seiten eingescannt und stehen den Richtern nun für laufende Verfahren in den Sälen auf Monitoren zur Verfügung. Justizminister Stefan Ludwig (Linke) informiert sich heute über den Stand des Pilotprojekts.

Ziel ist es, bis 2026 alle Gerichte und Staatsanwaltschaften mit elektronischen Akten auszustatten. Dazu gehört auch der Einsatz von Beamern in den Gerichtssälen, mit denen Auszüge aus den Akten für alle Beteiligten an die Wand projiziert werden können.

( dpa )