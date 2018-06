Fünf Berliner Wahrheiten über den Späti

In Ost-Berlin hießen sie „Spätverkaufsstellen“, im Westteil ging man zur „Tanke“, heute sind „Spätis“ eine typische Berliner Institution. So typisch, dass selbst Reiseführer wie der „Lonely Planet“ sie als praktische Quelle für „Lebensnotwendiges“ empfehlen. Wobei: Was ist „lebensnotwendig“? Und an welchen Wochentagen? In Berlin regelt dies ein kompliziertes Ladenschlussgesetz, das die Grünen nun ändern wollen. Typisch Berlin ist aber wohl auch: Zwar gibt es eigentlich längst keine Rechtfertigung mehr für gesonderte Spätverkaufsstellen, aber der „Späti“ wird trotzdem nicht wieder verschwinden. Warum? Wir haben fünf Berliner Wahrheiten zusammengetragen.

Der „Party-Späti“ als Bier-Quelle Zumindest in den Partykiezen wie Friedrichshain oder Kreuzberg ist es eine Legende, dass die „Spätis“ der Nahversorgung der ortsansässigen Bewohnerschaft dienten. Allein die Dichte an drei solcher Läden auf 300 Meter Straße und die Nachbarschaft von türkischen oder vietnamesischen Gemüseläden mit ebenfalls langer Öffnungszeit macht deutlich: Im Späti kauft man Bier, andere Getränke und Zigaretten, der Rest des Sortiments spielt eine absolut untergeordnete Rolle. An den echten Hotspots wie dem RAW-Gelände gibt es in diesen Läden kaum etwas anderes als Alkohol, den einheimische und auswärtige Partygänger und natürlich auch Anwohner dort erwerben. Dazu kommt: Die Spätis ersetzen vielerorts die Kneipe. Entsprechend sind die Preise hochgegangen, man zahlt auch schon mal zwei Euro für eine große Flasche Pils, also nicht mehr viel weniger als weiland in der Eckkneipe. Dabei sparen die Party-Spätis Kosten, die regulären Wirten anfallen – etwa für Toiletten. Das riecht man in vielen Hauseingängen.

Der „Lebensmittel-Späti“ als Milch-Quelle Es ist schon klar: Natürlich gibt es Supermärkte in Berlin, und natürlich gibt es sie gerade dort, wo es Spätis gibt, nämlich in der Innenstadt. Aber mal ehrlich: Wenn man nach der Arbeit etwas abgehetzt ist, die Familie aber trotzdem mit einer frischen Milch fürs Müsli am nächsten Morgen und sich selbst mit einem Bier für den (Fußball-)Krimi am Abend beglücken will, muss man sich dafür doch wirklich nicht die Schlange an Kasse 4 antun! Denn dafür gibt es ihn doch, den Späti: für die schnelle Einkaufsnummer – und seit Neuestem steht dort meist auch noch ein Geldautomat, um in gebührender Weise das Konto zu plündern. Und, ja, es ist schon klar, dass man sich auch so organisieren könnte, dass man das Nötigste zum Überleben wochentags oder sonnabends einkauft. Aber warum eigentlich? Wenn man doch auch sonntags zum Späti kann!

Der „Päckchen-Späti“ als Postamt Ja, es gibt auch noch Postfilialen in Berlin. Aber wer weiß schon noch, welche überhaupt noch existieren – und wo sie genau sind? Und, noch wichtiger: Wann sie geöffnet haben? Seit Post- und Paketboten in den Mietskasernen fast im Minutentakt klingeln, haben Spätverkaufsstellen eine neue Funktion. Sie sind der freundliche Nachbar, der das Päckchen entgegennimmt. Und das tonnenweise. Manche Spätis haben inzwischen eigene Paketlagerräume samt Annahmestellen für abgehende Post. Praktisch: Musste man früher spätestens um 19 Uhr bei der Post sein – und „heute jedoch nicht“ –, kann man jetzt bis nachts Pakete abholen und aufgeben.

Der „Späti“ als Berliner Exportartikel Was in Berlin zu Weltruhm aufsteigt, so viel weiß man inzwischen, durchläuft die Phasen der Gentri- und Glorifizierung und tritt dann als Kopie eine Weltreise an. So ging es mit Szeneclubs, Streetartfassaden und der Berliner Mauer. Und als Nächstes ist der Späti dran. Während Berlin noch um ein Gesetz zur Späti-Legalisierung streitet, gibt es längst Plagiate und Zitate. In der Uckermark etwa hat gerade der erste „Forellenspäti“ eröffnet. Der Automat steht im Dörfchen Gerswalde und verkauft „an schönen Tagen“ frischen Räucherfisch mit Brot. Der Anbieter (Glut & Späne) stammt aus der Berliner „Markthalle Neun“ in Kreuzberg. Das Uni-Städtchen Marburg (Hessen) schmückt sich mittlerweile mit zwei „Spätis“. Kein Wunder, denn Marburg ist, gefühlt, ein Vorort Berlins. Der sicherste Hinweis, dass der original Berliner „Späti“ auf die Liste des bedrohten Berliner Welterbes gehört, ist aber dieser: In Neukölln gibt es jetzt einen „High-Class-Späti“. Mit ausgesuchten „Spirituosen“, Edel-Kartoffelchips und „regionalen“ Produkten.

Eckkneipe heißt jetzt „Späti“ Man muss gar nichts brauchen, um sich hier zu amüsieren. Man muss auch nichts sagen, zuhören reicht, um mit einem Witz oder auch einer Lebensweisheit nach Hause zu gehen. Für manche ist es eine traurige Wahrheit: Der einzige würdige Nachfolger der aussterbenden Eckkneipe ist der „Späti“.

