Niki Lauda schimpft auf Air-Berlin-Insolvenzverwalter

Ex-Rennfahrer will mit seiner Fluggesellschaft Laudamotion weiter wachsen. In Berlin lässt ihn die Vergangenheit aber nicht los.

Niki Lauda macht Geschäfte so, wie er früher Rennen gefahren ist. Als im Frühjahr die einst von ihm gegründete Fluggesellschaft Niki eigentlich an den britisch-spanischen Luftfahrtkonzern IAG verkauft werden sollte, drückte Lauda noch einmal aufs Gaspedal und setze sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Wettstreit um Niki durch. Heute hat Lauda (69) wieder das Sagen bei der Airline, die er nach dem Kauf in Laudamotion umbenannt hat.

Am Montagmittag sitzt Lauda mit roter Kappe auf dem Kopf in einem Konferenzraum am Flughafen Tegel und will reden. Seine Airline will an Berlins größtem Airport weiter wachsen, sagt er dann. Später lobt er seinen Partner Ryanair und schimpft auf den Insolvenzverwalter und den Generalbevollmächtigten von Air Berlin, die ihm das Ringen um Niki so erschwert hätten. „Ich habe nie verstanden, warum eine österreichische Airline in einem deutschen Insolvenzverfahren abgewickelt wird“, empört sich Lauda.

Niki, eine Tochtergesellschaft der insolventen Air-Berlin, war nach dem geplatzten Verkauf an Lufthansa Ende 2017 ebenfalls in die Pleite gerutscht. Kurz darauf hatte Air-Berlin-Insolvenzverwalter Lucas Flöther den Niki-Verkauf an den britisch-spanischen Luftfahrtkonzern IAG bereits eingetütet, aber nicht mit Widerspruch aus Österreich gerechnet. Am Ende sei es dann so gewesen, sagt Lauda: „Der falsche Insolvenzverwalter verkauft eine österreichische Airline an Spanier, und dann landet das Ganze wieder in Österreich.“ Nachdem in der Alpenrepublik das Verfahren neu aufgerollt wurde, erhielt Lauda den Zuschlag. „Erst als das Konkursverfahren in Wien neu eröffnet wurde, hat man uns ernst genommen“, kritisiert Lauda.

Lauda plant massives Flottenwachstum

Nun sitzt er wieder am Steuer der Airline, die er 2003 auch gegründet hatte. Doch der frühere Rennfahrer weiß, dass Talent und Taktik nur selten den Sieg einfahren. Und so hat sich Lauda einen mächtigen Partner gesucht, um den Laudamotion-Motor wieder flott zu bekommen: Der irische Billigflieger Ryanair hält seit März 24,9 Prozent an Laudamotion. Die Beteiligung soll in Kürze auf 75 Prozent erhöht werden. „Wir warten auf die EU-Genehmigung, das sollte heuer noch im Sommer geschehen“, sagt Lauda. Seine Airline will er in den kommenden Jahren weiter ausbauen, plant dafür ein massives Flottenwachstum. Derzeit verhandelt Laudamotion mit Airbus und Leasinggesellschaften über neue Flugzeuge.

Aktuell ist der Ferienflieger mit neun eigenen Airbus-Maschinen unterwegs. Ryanair übernimmt zudem mit zehn Boeing-Flugzeugen Flüge für Laudamotion. In zwei Jahren soll die Flotte auf 30 Maschinen angewachsen sein. Laudamotion wäre dann in etwa wieder so groß wie vor der Niki-Insolvenz. „Wir werden zwei Jahre in den Markt investieren müssen. Ich rechne damit, dass wir 2020 profitabel sind“, sagt Lauda.

Die vier Flugzeuge, die Laudamotion derzeit in Tegel stationiert hat, sollen auch den Winter über fliegen. Ab Oktober bietet die Airline dann mit Alicante, Marrakesch und Neapel drei neue Ziele an. Zusätzlich geht es in den kälteren Monaten auch weiter täglich nach Mallorca. Derzeit liege die Auslastung der Maschinen bei 85 Prozent. Perspektivisch will Lauda mindestens 95 Prozent seiner Sitze verkaufen. Helfen soll dabei vor allem der Preis: Teilweise geht es schon ab 19,99 Euro in die Sonne.