Kippa-Träger mit Gürtel geschlagen - Prozess beginnt

Am 17. April wurde in Prenzlauer Berg ein Mann, der eine Kippa trug, attackiert. Am Dienstag steht ein Syrer dafür vor Gericht.

Normalerweise werden Tatbestände wie Körperverletzung und Beleidigung in einem kleinen Saal des Amtsgerichts verhandelt. Dass dieser Prozess im Saal 700 des Berliner Landgerichts stattfindet, wo sonst Mörder und Terrorristen auf der Anklagebank sitzen, ist dem großen medialen Interesse geschuldet - und dieses wiederum den Umständen der angeklagten Tat.

Am 17. April dieses attackierte der 19-jährige Knaan Al S. gegen 20 Uhr an der Raumerstraße in Prenzlauer Berg den 21-jährigen Adam A. Anlass für diesen Angriff soll gewesen sein, das Adam A. eine Kippa trug; die religiöse jüdische Kopfbedeckung. Knaan Al S. soll Adam A. und dessen Begleiter, einen 24-jährigen Deutsch-Marokkaner zunächst antisemitisch beschimpft haben. Als sie ihn aufforderten, Ruhe zu geben, soll Knaan Al S. seinen Gürtel aus der Hose gezogen und damit mindestens zehn Mal auf Adam A. eingeschlagen und ihn mit der Gürtelschnalle im Gesicht, am Bauch und am Bein getroffen haben. Dabei habe er mehrmals auf Arabisch „Jude“ geschrien, so die Ermittlungen.

Die Beweislage ist erdrückend: Adam A. zückte beherzt seine Handy und nahm einen Teil dieses Angriffs auf. Als sich Knaan Al S. entfernte und Adam A. ihm folgte, soll der Syrer eine Glasflasche ergriffen und zum Schlag ausgeholt haben. Eine Augenzeuge, so die Ermittlungen, habe Schlimmeres verhindern können.

Urteil könnte noch am selben Tag gesprochen werden

Knaan Al S. muss sich nun am Dienstag vor einem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Tiergarten verantworten. Nach Einschätzung von Gerichtssprecherin Lisa Jani könnten das Urteil noch am selben Tag gesprochen werden. Zuvor werden acht Zeugen gehört. Unter ihnen natürlich auch Adam A.; der gar kein Jude ist. Er stammt aus einer arabischen Familie, ist in Israel mit Juden aufgewachsen und lebt seit drei Jahren in Deutschland. Die Kippa soll er kurz vor dem Vorfall in Israel von einem jüdischen Freund geschenkt bekommen haben. Der habe ihn auch gewarnt, heißt es, dass es in Berlin gefährlich sei, die Kippa zu tragen. Und Adam A. habe ihm beweisen wollen, dass es möglich sei.

Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) hatte noch am Abend des 17. April die von Adam A. gemachten Videoaufnahmen ins Internet gestellt. Knaan Al S., der auf dem zunächst nicht gepixelten Video gut zu erkennen war, stellte sich zwei Tage nach dem Angriff in Begleitung eines Verteidigers der Polizei. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Knaan Al S. ist ein Geflüchteter, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält.

Der Übergriff sorgte bundesweit für Empörung und löste eine neue Diskussion um Antisemitismus in Deutschland aus. Hochrangige Politiker bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten sich betroffen. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, warnte nach der Attacke Juden davor, sich in Großstädten wie Berlin öffentlich mit einer Kippa zu zeigen. Parallel gab es bundesweit Solidaritätsbekundungen. Unter dem Slogan „Berlin trägt Kippa“ zeigten sich Tausende Demonstranten mit der religiösen Kopfbedeckung. Ähnliche Solidaritätsaktionen gab es in Großstädten wie Potsdam, Köln, Erfurt und Magdeburg.

