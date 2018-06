Streit in Hochzeitsnacht: Berliner Paar löst Einsatz aus

Das ging schnell: Bereits in ihrer ersten Nacht als Ehepaar haben sich zwei Berliner so in die Haare bekommen, dass die Polizei kommen musste.

Die Hochzeitsnacht eines frischvermählten Berliner Paars hat mit einem Polizeieinsatz in einem Hotel in Braunschweig geendet. Die angetrunkenen Eheleute waren nach der Feier in einen derart heftigen Streit geraten, dass die 50-jährige Braut die alarmierten Beamten bereits heulend im Bademantel in der Lobby erwartete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihr Mann habe sie geschlagen und das Kleid zerrissen.

Der 62-Jährige sagte aus, dass es seiner Frau "eh nur ums Geld ginge" und sie den "teuren Ring bereits eingesteckt" habe. Um weiteren Streit zu vermeiden, musste der Mann den Rest der Nacht außerhalb des Hotels verbringen. Mann und Frau traten die Heimreise nach Berlin wohl getrennt an, so die Polizei.

( dpa )