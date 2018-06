Zum Sommerbeginn geht es runter mit den Temperaturen

Berlin. Die Zeit der Temperaturrekorde in Berlin ist erst einmal vorbei. Auch wenn es am Mittwoch mit etwa 27 Grad noch einmal sommerlich warm wird, müssen sich Liebhaber des heißen Wetters spätestens am Wochenende auf eine deutliche Abkühlung gefasst machen.

Bis zur Wochenmitte gelangt Berlin zunehmend unter den Einfluss eines Hochs, das sich von den Azoren Richtung Mitteleuropa verlagert. Am Mittwoch erwarten die Meteorologen den heißesten Tag der Woche, bevor sich ab Donnerstag von der Nordsee eine Kaltfront nach Süden ausbreitet und vereinzelt auch den lange vermissten Regen nach Berlin bringen könnte.

Am Freitag wird es dann schon empfindlich kühl. 17 Grad Maximaltemperatur ist das höchste der Gefühle. Auch der eine oder andere Regenguss kann auf Berlin herabprasseln. Der Sonnabend wird mit 19 Grad unwesentlich wärmer. Dazu hängen dichte Wolken über der Hauptstadt.

Leichte Besserung mit wenig geänderten Temperaturen ist am Sonntag in Sicht. Ab Montag geht es dann mit mehr Sonne und Temperaturen bis 23 Grad wieder aufwärts. So heiß wie in den vergangen Wochen soll es aber in absehbarer Zeit nicht mehr werden.

