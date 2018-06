Alle wichtigen Infos zum Tag der Architektur in Berlin

Am Tag der Architektur bietet das neugebaute Upper West am Kurfürstendamm Führungen an

Berlin. Architekturinteressierte können beim Tag der Architektur viele Gebäude besichtigen, die sonst nicht für die Allgemeinheit offen stehen. Alle Infos zu den teilnehmenden Objekten und dem Programm des Architekturevents:

Wann und wo findet der Tag der Architektur in Berlin statt?

Am letzten Juniwochenende, dem 23. und 24. Juni, findet der Tag der Architektur in Berlin statt. Die teilnehmenden Berliner Projekte sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Kosten die Veranstaltungen beim Tag der Architektur Eintritt?

Die Veranstaltungen im Rahmen des Events sind kostenlos.

Welche Objekte nehmen an dem Architektur-Event in Berlin teil?

Architekturinteressierte können in Berlin verschieden Gebäude besichtigen. Dazu gehören Büro- und Bildungsgebäude, Privathäuser und Neubauten, die unterschiedlich genutzt werden.

Einen Überblick über die teilnehmenden Projekte in Berlin finden Sie hier.

Was kann ich vom Tag der Architektur erwarten?

In Berlin nehmen beinahe 100 Projekte am Tag der Architektur teil. Zum Beispiel stehen 20 Objekte im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 24 Objekte in Mitte oder 17 Objekte in Pankow zur Besichtigung für Architekturfans offen. Vor Ort können Interessierte mit den Verantwortlichen und Fachleuten diskutieren und Fragen stellen.

Zur Planung des individuellen Programms am Tag der Architektur wurde eine passende App entwickelt. Diese können Sie für Android-Geräte bei Google Play und für Apple-Geräte im App Store herunterladen.

Wer veranstaltet den Tag der Architektur?

Organisiert wird der Tag der Architektur von der Länderarchitektenkammer. Die Veranstaltung ist ein bundesweites Event und findet in allen Bundesländern statt.

