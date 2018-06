Um 18 Uhr geht es für den "Strassenfeger" um alles

Ein Obdachloser schläft auf einer Bank in Schöneberg unter einer roten Decke. Neben ihm sein Hab und Gut

Berlin. Für viele Obdachlose ist der "Strassenfeger" ihre wichtigste Einnahmequelle. Bis zu 300 Menschen leben in Berlin vom Verkauf der Zeitung. Damit soll es nun vorbei sein, wenn es nach der Vereinsführung von Strassenfeger e.V. geht: Am Montag,18 Uhr, geht es auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung um alles. Eine Mitarbeiterin des Vereins sagte gegenüber der Berliner Morgenpost, dass die Zukunft der Zeitung auf der Tagesordnung stehe.

Es wäre das Ende einer langen Geschichte: Seit 24 Jahren erscheint die Zeitung. Alle drei Wochen gibt es eine neue Ausgabe des "Strassenfeger". Das vergangene - und womöglich letzte - Heft noch in einer Auflage von knapp 12.000. Eine Ausgabe kostet 1,50 Euro – 90 Cent gehen an den Verkäufer.

Widerstand gegen das Ende der Zeitung

Für viele Verkäufer ist das Straßenmagazin die wichtigste Einnahmequelle. Das Ende würde sie hart treffen. Deshalb regt sich laut einem Bericht der „BZ“ Widerstand gegen die angeblich schon feststehende Entscheidung des Vereinsvorstandes, das Magazin dich zu machen. Viele seien mit der Entwicklung nicht einverstanden, weil in der Zeitung die Wurzeln des Vereins liegen. Auf der Mitgliederversammlung könnte es demnach hoch her gehen. Wohl auch deshalb findet die Veranstaltung hinter verschlossenen Türen statt.

Eine Mitarbeiterin des Vereins wollte am Montag nur eines bestätigen: Am Dienstag wird es eine Mitteilung des Vorstandes geben, erklärte sie am Telefon. Vieles deutet daraufhin, dass darin das Ende der Traditionszeitung verkündet wird.

( jub )