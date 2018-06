Nächstes Jahr soll es bei den Pandas Nachwuchs geben

Als Andreas Knieriem 2014 Zoo- und Tierparkdirektor wurde, sagte er sofort: „Die Pandas gehören zu Berlin.“ Schon drei Jahre später hat es geklappt.

Herr Knieriem, ein Jahr sind die Großen Pandas in Berlin, wie ist Ihre Bilanz?

Andreas Knieriem: Wir sind zufrieden, wie sie sich eingelebt haben, alles hat sich normalisiert. Die beiden Pandas sind ganz besondere Tiere und wichtige Botschafter für den Zoo.

Bringen sie auch mehr Besucher in den Zoo?

Seit der Ankunft der Pandas haben wir mehr Besucher. Allerdings lässt sich das schwer beziffern, weil verschiedene Faktoren mit hineinspielen, wie das Wetter. Die Frequenz ist aber höher geworden.

Also spielen die beiden Tiere die Leihgebühr von einer Million Dollar pro Jahr, die der Zoo an China zahlt, wieder ein?

Ja, die kommt wieder rein. Man könnte auch sagen, die Pandas erwirtschaften ihren eigenen Artenschutz in China. Denn dafür zahlt der Zoo die Leihgebühr.

Was war die größte Überraschung nach der Ankunft der Pandas?

Das Rückwärtslaufen von Meng Meng. Das habe ich gleich am ersten Tag gesehen und gedacht: „Das müssen wir ihr abtrainieren.“ Schon in China hatte sie dieses Verhalten. In den vergangenen Wochen haben wir große Fortschritte gemacht. Meng Meng war noch in der Pubertät, in dieser Zeit sind auch Tiere schwierig. Das Rückwärtslaufen könnte eine Marotte gewesen sein. Mittlerweile hat sie sich ganz gut eingelebt und ist deutlich ruhiger geworden.

Und nächstes Jahr gibt es Nachwuchs?

Genau, dieses Jahr wollten wir erst einmal sehen, wie es läuft. Wie verhält sich Meng Meng, wenn sie geschlechtsreif ist? Wann ist diese Zeit? Wir wollen bestens vorbereitet sein.

Haben Sie es jemals bereut, die Pandas nach Berlin geholt zu haben?

Nein, nie. Im Nachhinein bin ich etwas verwundert über den Mut und darüber, dass alles so gut geklappt hat. Bis zum Wetter am Eröffnungstag. Eigentlich sollte der Veranstaltungsort überdacht werden, damit der chinesische Präsident nicht unter einem Regenschirm sitzen muss. Es hat nicht geregnet.

Ihr Wunsch für die Zukunft?

Ich würde mir wünschen, dass jede Tierart eine so schöne Anlage hat wie die Pandabären.

Mehr zum Thema:

Pandas im Zoo: Der Macho und die Verwöhnte

Papa Panda ist Reisebegleiter für Meng Meng und Jiao Qing

Bereit zum Boarding: Wie die Pandas in den Zoo kommen