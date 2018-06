Pandas im Zoo: Der Macho und die Verwöhnte

Früh um sieben, wenn die Geräusche der Stadt rings um den Zoo noch gedämpft sind, ist auch bei den beiden Großen Pandas noch nicht viel los. Matt und schläfrig liegen sie da und bessern höchstens mal ihre Schlafposition nach. Pfote raus, Pfote zurück, strecken, rechte Seite, linke Seite. Das ändert sich mit einem Schlag. Wenn die Tiere den Schlüssel der Pfleger hören, kommt Bewegung in die Gehege. Dann ist die Nacht vorbei, dann steht Großes bevor: Frühstück.

Das Männchen Jiao Qing ist sofort auf den Beinen und geht zum Schieber, der sich öffnen wird, sobald der Bambus auf seiner Außenanlage verteilt ist. Dauert es ihm zu lange, haut er mit der Pfote gegen die Scheibe. „Schneller“, heißt das. Meng Meng, das Weibchen, ist da ein bisschen gelassener. Aber auch ein bisschen schlauer. Sie begibt sich sofort auf ihre Holzliege – einem guten Aussichtspunkt – und beobachtet von dort aus ganz genau, wo der Pfleger den Bambus hinlegt. Öffnet sich dann der Schieber, weiß sie sofort, wohin sie laufen muss. Spätestens ab acht Uhr sieht man Meng Meng (zu Deutsch Träumchen) und Jiao Qing (Schätzchen) vertieft ins Bambusknacken.

Die Bundeskanzlerin kam zur Eröffnung des Pandagartens

Für die Tiere ist es ein morgendliches Ritual, an das sie sich ein Jahr nach ihrer Ankunft gewöhnt haben. Am 24. Juni sind die Pandas auf dem Cargoflughafen des neuen BER in Schönefeld gelandet. Wie Staatsgäste wurden sie begrüßt: mit Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr, Kameras und einem Empfangskomitee. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) saß mit Zoodirektor Andreas Knieriem und dem chinesischen Botschafter Shi Mingde in der ersten Reihe. Für die Tiere ging es direkt vom Flughafen in die Quarantäne des Zoos.

Als fast zwei Wochen später, am 5. Juli, der neue Pandagarten eröffnet wurde, und die Tiere zum ersten Mal zu sehen waren, hatte sich sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel angesagt. In ihrer kurzen Rede bezeichnete sie die Pandas als „zwei sehr sympathische Diplomaten“.

Die ersten Wochen hatten die Sicherheitskräfte rund um das Pandagehege eine Menge zu tun. Am ersten Tag kamen doppelt so viele Besucher in den Zoo wie üblich – statt bis zu 5000 waren es 10.000. Sie mussten Schlange stehen und durften dann doch nur schnell ein Foto machen. Denn die nächsten Gäste schoben von hinten nach.

Jiao Qing ist ein „echter Bär“ mit Macho­gehabe

Die Faszination ist ungebrochen. Als Erklärung kommen immer dieselben Antworten der Besucher: Die Tiere seien „putzig“, „knuffig“, „süß“. Bei schönem Wetter ist das Areal voll, Sicherheitskräfte passen nach wie vor auf, dass keiner etwas in das Gehege wirft oder auf den Zaun klettert.

An diesem Vormittag stehen viele Kindergartengruppen bei den Pandas. Jiao Qing liegt auf dem Rücken im Gras, den Bauch voll mit Bambus und zieht einen Stab nach dem anderen hervor. Daneben steht seine Schaukel. „Ich frage mich, wie Pandas schaukeln können“, fragt ein kleiner Junge. Später, 11 Uhr bei der kommentierten Fütterung, wird die Frage beantwortet.

Gleich in den ersten Tagen gab es große Aufregung. Von Jiao Qing wusste man, dass er ein „echter Bär“ mit Macho­gehabe ist, der sich laut bemerkbar macht, wenn es Zeit für das Futter ist. Als er aber sein Außengehege das erste Mal erkunden durfte, war er zögerlich. Nach einer kleinen Runde drängte es ihn zurück zu seinem Bambus in das Innengehege, den sogenannten Showroom, der bestens von der Besucherplattform einsehbar ist.

Meng Meng läuft gern rückwärts

Meng Meng dagegen, die Zierliche, Kleine, Süße, wie man anfangs dachte, schoss auf die Außenanlage hinaus und auf einen Baum, der mit Stromkabeln gesichert war. Gerade dort sollte sie nicht hinauf. Wozu hat sie ihre Klettergerüste?

Die vier Jahre alte Panda-Dame zeigte sich aber nicht nur sportlich, sie hat noch eine Besonderheit: Sie läuft gern rückwärts. Meng Meng wurde teilweise von Hand aufgezogen, ist an Menschen gewöhnt und fordert Aufmerksamkeit. Bekommt sie die nicht, läuft sie rückwärts. Ihr diesen Tick abzugewöhnen – daran arbeitet jetzt Norbert Zahmel, Revierleiter für Raubtiere.

Während der sieben Jahre alte Jiao Qing frisst, wird Meng Meng gegen zehn Uhr mit einer Pfeife zum Training gerufen. Sie lässt sich etwas bitten, trottet aber doch um die Ecke, setzt sich vor die Gitterstäbe und reicht die Pfote durch. Es ist zugleich ein medizinisches Training, damit die Tiere ohne Stress und ohne Narkose untersucht werden können. Sind die Zähne in Ordnung? Steckt etwas in der Pfote? Sogar Ultraschall ist möglich, um eine Schwangerschaft festzustellen.

Pandas sind enentspannte Dauerfresser und Dauerschläfer

Meng Meng ist begeistert dabei beim Training. Gern macht sie auch mal eine Rolle seitwärts extra, ohne Befehl. „Sie ist eine kleine Erpresserin“, sagt Norbert Zahmel. Denn sie fordere damit ein weiteres Stück Süßkartoffel als Belohnung. Ähnlich sei es beim Rückwärtsgang, sagt Zahmel, damit wolle sie Beachtung haben. Der Beweis kommt unverzüglich. Das Training ist zu Ende, Zahmel zieht sich zurück, und Meng Meng auch – im Rückwärtsgang. An diesem Tag wird sie aber fast nur noch vorwärts laufen.

Das liegt auch daran, „dass die Tiere von Tag zu Tag mehr angekommen sind“, sagt Pfleger Christian Toll. Meng Meng hat immer weniger Kontakt zu Menschen und gewöhnt sich daran. Jiao Qing hat sich mit seiner Außenanlage angefreundet und nutzt sogar die Schaukel. Und wie macht das ein Panda? „Er schaukelt nicht mit Gewichtsverlagerung“, erklärt der Pfleger. Bären legen sich einfach darauf und lassen sich hin - und herwiegen.

Tiefenentspannte Dauerfresser und Dauerschläfer – so bezeichnet Revierleiter Zahmel die Tiere. Ihr Tag bestehe zu 70 Prozent aus Fressen und 30 Prozent Schlafen. Fünf Mal werden sie gefüttert, insgesamt fressen sie 60 bis 70 Kilogramm täglich. Einmal pro Woche kommt eine Lieferung aus den Niederlanden. Gelagert wird der Bambus in einer Kühlkammer bei sechs Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Frisch und feucht muss der Bambus sein, genau wie die Bären ihn aus China kennen.

Beide Pandas haben ihren Tagesrhythmus gefunden

Mit der Zeit haben die Pandas ihren Tagesrhythmus gefunden, jeder seinen eigenen. Jiao Qing schläft nach dem Frühstück von neun bis elf Uhr, wacht auf, frisst und macht seine Siesta von 13 bis 15 Uhr. Meng Meng frisst bis 10.30 Uhr und schläft dann bis 14 Uhr. Um 18 Uhr ist der Tag für beide zu Ende, dann gehen sie zurück in ihre Innengehege.

Die zweite Fütterung erwartet Jiao Qing an diesem Tag schon sehnlichst. Er muss wieder in seinem Showroom warten, bis die Pfleger die Bambusstangen verteilt haben. Auch diesmal hat er keine Geduld und haut mit der Tatze gegen die Scheibe. Der Schieber geht hoch und Jiao Qing trottet los. „Guck mal, der kann ja nur ganz langsam laufen“, sagt ein kleines Mädchen zu seiner Mutter. Als hätte der Panda es gehört, spurtet er los. Wenn es um sein Fressen geht, kann auch Jiao Qing sehr sportlich sein.

Kleiner Panda, großer Auftritt Vor den Augen entzückter Besucher ist ein kleiner Pandabär in einem Zoo in Malaysia zum ersten Mal durch sein Gehege gekrabbelt. Das vier Monate alte Panda-Weibchen bewegte sich bei seinem ersten... Kleiner Panda, großer Auftritt

Mehr zum Thema:

Nächstes Jahr soll es bei den Pandas Nachwuchs geben Papa Panda ist Reisebegleiter für Meng Meng und Jiao Qing