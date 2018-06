Sie lernte ihre Verwandten erst nach dem Mauerfall kennen

Viele Menschen besuchen die neue Dauerausstellung über den DDR-Geheimdienst in der ehemaligen Stasi-Zentrale.

Die Berliner Erinnerungskultur ist um eine Ausstellung reicher geworden. Seit Sonnabend kann man in der Rusche­straße 103 in Lichtenberg die Ausstellung „Einblick ins Geheime“ besuchen. Auf vier Etagen wird die Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) dokumentiert. Mehr als 7000 Stasi-Mitarbeiter residierten einst in dem riesigen, abgeschotteten Betonkomplex. Heute wird dort gezeigt, wie die Stasi Daten über Menschen sammelte und wie das Archiv des Geheimdienstes funktionierte.

Dies wird an der Installation eines Aktenstapels, den begehbaren Nachbildungen der Aktenschränke, aber auch an den Erzählungen von Einzelschicksalen deutlich. Laut Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, sollen die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie sichtbar gemacht werden. „Wir verstehen das Stasi-Unterlagen-Archiv als ein Monument des Datenmissbrauchs“, sagte Jahn der Berliner Morgenpost.

Besucherin Charlotte K. (58) kam eigentlich wegen einer Tagung aus Göttingen nach Berlin, die Ausstellung in Lichtenberg wollte sie sich aber nicht entgehen lassen. „Ich bin selbst betroffen. Meine Familie ist damals getrennt worden“, erzählt sie. Ihr Vater stammte aus Ostpreußen, nur er hatte es gemeinsam mit der Mutter in den Westen geschafft, der Rest der Familie lebte in der ganzen DDR verteilt. Charlotte K. lernte einen Großteil ihrer Familie bis zum Fall der Mauer nicht kennen.

„Sehr emotional und überwältigend“

„Nach dem Grenzfall habe ich dann wieder Kontakt zu meiner Familie bekommen. Jetzt habe ich zu einigen sehr guten Kontakt“, erzählt sie. Das Gefühl bei der Besichtigung der Ausstellung beschreibt sie als „sehr emotional und überwältigend“.

Auch Angela (65) und Günter Kring (77) aus Zehlendorf haben die Ausstellung bereits besucht. „Wenn man mit dieser Geschichte groß geworden ist, bewegt einen das bis heute. Es gibt viel zu wenig Menschen, die das gerne auffrischen möchten“, sagt der 77-Jährige. „Ich finde es super, dass es festgehalten wird, weil es so ein großes Unrecht war.“ Angela Kring findet die Ausstellung interessant, weil sie konkret zeigt, wie die Akten aufgebaut waren. Christine Marcks aus Lichtenberg hat zufällig von der Ausstellung gehört und besucht sie am Sonntag mit ihrer Mutter Renate Marcks.

„Man hat ja als Jugendlicher keine Ahnung gehabt und keinen Bezug dazu“, sagt die 44-Jährige. Ihre Mutter hingegen hat einen persönlichen Bezug zu einem der dokumentierten Einzelfälle. Sie arbeitete in demselben Betrieb wie Gilbert Furian, nur in einer anderen Abteilung. Furian hieß damals noch Gilbert Radulovic. Sein Fall wird dokumentiert und zeigt, welche weitreichenden Folgen das Sammeln und Verarbeiten der Daten durch die Stasi hatte.

41 Millionen Karteikarten wurden hinterlassen

Von März bis September 1985 saß Gilbert Radulovic in Untersuchungshaft in Hohenschönhausen. Seit 1995 berichtet er als Zeitzeuge in der Gedenkstätte Hohenschönhausen von seinen Erfahrungen. Grund für seine Verhaftung war eine Broschüre. Darin fasste Radulovic auf 20 Seiten Gespräche, die er zuvor mit sieben Jugendlichen aus der Ost-Berliner Punkszene geführt hatte, zusammen. Er stellte die Aussagen der Punks neben seine eigenen Texte, Lieder und Gedichte. Diese illustrierte er mit Aufnahmen der Punks. Die Broschüre wurde von der Staatssicherheit als „staatsfeindliche Hetzschrift“ aufgefasst. Im März 1985 wurde Radulovic festgenommen. Er wurde zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Gilbert Radulovic’ Fall und weitere Schicksale sind in der Ausstellung „Einblick ins Geheime“ festgehalten worden. Neben Einzelschicksalen findet man dort auch viele Karteien und Akten. Die Karteien zählen zu den wichtigsten schriftlichen Hinterlassenschaften des Ministeriums für Staatssicherheit. Insgesamt blieben nach dem Zusammenbruch der DDR 41 Millionen einzelne Karteikarten und 5700 Karteikästen erhalten. Mehr als 1,8 Millionen Fotos, 24.000 Tonaufzeichnungen zur Überwachung der DDR Bevölkerung, rund 16.000 Säcke mit zerrissenen Papieren wurden von der Stasi hinterlassen. Einst diente das alles als Mittel zur Überwachung von Menschen. Heute sind diese Dinge Mittel zur Aufarbeitung und Dokumentation der Geschehnisse.

Die Ausstellung in der ehemaligen Stasi-Zentrale, Ruschestraße 103 in Lichtenberg (Haus 7), ist ab sofort zu besichtigen: Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. + So. 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.