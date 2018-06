Auf diese Spitzen-Teams verlässt sich ganz Berlin

Feuerwehr, Stadtreinigung, Wasserbetriebe: Wir stellen Berliner vor, die täglich für alle von uns vollen Einsatz zeigen.

Es ist beim Fußball viel über Teamgeist gesagt worden. Es gibt den zum Sprichwort gewordenen Appell von Bundestrainer Sepp Herberger: „Elf Freunde müsst ihr sein“. Sein späterer Nachfolger Berti Vogts sagte etwas umständlicher: „Wenn jeder Spieler zehn Prozent vom Ego an das Team abgibt, haben wir einen Spieler mehr auf dem Feld“ – und meinte wohl, dass ein Kollegium, in dem der Einzelne seine Interessen hinter das gemeinsame Ziel stellt, immer im Vorteil ist. Und es gibt vermeintlichen Nonsens wie: „Wir sind eine gut intrigrierte Truppe“, womit Lothar Matthäus aber unbewusst die zersetzende Kraft der kleinen Gemeinheiten und taktischen Spielchen innerhalb einer Arbeitsgruppe beschrieben hat.

Am heutigen Sonntag bestreitet nun die Mannschaft der besten Fußballspieler Deutschlands ihr Auftaktspiel. Seit Wochen schaut die ganze Nation auf den Kader der 23. Die Erwartungen sind hoch, die Vorfreude der Zuschauer ist riesig. Medien und Fußballkenner haben jedes noch so kleine Detail über die Auserwählten seziert, alles restlos prognostiziert und kommentiert. Dabei wird leicht vergessen, dass es im Land weit mehr schlagfertige Crews gibt, die allerdings nicht auf dem Rasen und für Abermillionen Euro, sondern in Büros, in der Verwaltung, auf und unter den Straßen große und wichtige Arbeit leisten. Wir haben sie besucht und nach ihrem Alltag gefragt, in dem auch sie sich als Spitzen-Team beweisen müssen.

Berliner Stadtreinigung

Foto: Reto Klar

Wer wir sind: Straßenreiniger.

Tägliche Herausforderung :Man kann keinen Tag wirklich rundum planen. Wir beseitigen Kippen, Papier, Glasbruch und andere Kleinabfälle. Da weiß man nie, was einen in der nächsten Straße erwartet. Ganz zu schweigen vom Wetter, also Regen, Schnee, Eis.

Ein erfolgreicher Tag bei uns ist, wenn ... man sich nach getaner Arbeit umdreht und sagt: „Wow, sieht doch super aus!“

Nicht so gut gelaufen ist es, wenn ... unvorhergesehene Dinge eintreten, etwa dass illegal abgeladener Sperrmüll auf dem Bürgersteig steht und man Probleme bekommt, in dem Bereich für Sauberkeit zu sorgen.

Was wir gut können: Wir gehen die Dinge gemeinsam an, besprechen alles, soweit es geht. Und: Wir lachen viel miteinander. Die Chemie stimmt.

KaDeWe

Foto: Reto Klar

Wer wir sind: Mitarbeiter der Abteilung Delikatessen in der sechsten Etage.

Tägliche Herausforderung: Alle Produkte – vom Krabbencocktail bis zur Buddha Bowl– so zu präsentieren, dass der Kunde Lust bekommt, sie auszuprobieren.

Ein erfolgreicher Tag bei uns ist, wenn ... das Haus voll ist und trotzdem jeder Kunde vor dem Stand die gebührende Aufmerksamkeit erhält.

Nicht so gut gelaufen ist es, wenn ... ein Kunde nicht die geeignete Delikatesse für sich gefunden hat.

Was wir gut können: Wir ergänzen uns, motivieren uns auch an langen Arbeitstagen und springen mit jeweiligen Fähigkeiten ein, etwa wenn ein passender Kollege gebraucht wird, um sich mit einem internationalen Kunden zu verständigen.

Berliner Feuerwehr

Foto: Reto Klar

Wer wir sind: Die Besatzung des Löschhilfeleistungfahrzeuges der Feuerwache Mitte.

Tägliche Herausforderung: Wir sorgen für Rettungsdienst, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung.

Ein erfolgreicher Tag bei uns ist, wenn ... wir den Menschen helfen konnten und alle Feuerwehrleute gesund von ihrem Einsatz zurückkehren.

Nicht so gut gelaufen ist es, wenn ... auf Einsatzfahrten die Autofahrer keine Rettungsgasse bilden und Bürger in Not daher länger warten müssen. Da denkt man anschließend oft: „Vielleicht hätten wir noch besser helfen können.“

Was wir gut können: Jeder kennt hier seine Aufgabe, bei einer Reanimation etwa teilt man sich Beatmung und Herzdruckmassage, bei einem eingeklemmten Fahrer versorgt die Rettungsmannschaft das Opfer, tritt zurück, wenn die Besatzung des Löschfahrzeuges die Wagentür abtrennt, und kümmert sich dann wieder um den Menschen im Auto. Das sind flüssige Abläufe, das wird bei uns immer wieder geübt und abgefragt.

Speisewirtschaft und Fleischerei „Kumpel & Keule“

Foto: Reto Klar

Wer wir sind: Köche, Metzger, Servicekräfte. In der Kreuzberger Markthalle Neun bieten wir Fleisch und warme Gerichte an, die „Speisewirtschaft“ in der Nachbarschaft ist das Restaurant dazu.

Tägliche Herausforderung: In einer auf Supermarktessen und industrielle Schlachtung fixierten Zeit Fleisch von Tieren anzubieten, die so gehalten werden, wie wir es für richtig halten. Dafür muss man aber erst einmal die richtigen Landwirte finden.

Ein erfolgreicher Tag bei uns ist, wenn ... Kunden kommen, obwohl sie wissen, dass sie für die Preise anderer Anbieter bei uns vielleicht geringere Mengen erhalten – aber mit einem Geschmack, der ihnen gefällt.

Nicht so gut gelaufen ist es, wenn ... die Leute vor dem Fleischerstand länger warten müssen, bis sie dran sind, und wir merken, dass unsere Verkaufsfläche zu klein ist.

Was wir gut können: Trotz völlig unterschiedlicher Backgrounds, die vielleicht gar nicht in diesen Job passen – von der Ex-Vegetarierin bis zum Philosophiestudenten –, verkaufen und servieren wir zusammen die Art Lebensmittel, die wir vertreten können

Berliner Bäder-Betriebe

Foto: Reto Klar

Wer wir sind: Rettungsschwimmer, Azubis, Betriebsleiter und Fachangestellte für Bäderbetriebe aus dem Sommerbad Mariendorf.

Tägliche Herausforderung: Wir kümmern uns um Kasse, Technik, Sauberkeit, haben die Aufsichtspflicht und leisten im Notfall Erste Hilfe.

Ein erfolgreicher Tag bei uns ist, wenn … nichts Schlimmes passiert ist und alle friedlich und fröhlich nach Hause gehen können – wir eingeschlossen.

Nicht so gut gelaufen ist es, wenn … es einen Badeunfall oder Ärger unter Jugendlichen gab, wenn die Polizei kommen musste – oder aber auch: wenn uns, wie momentan, ein, zwei Reserveleute fehlen.

Was wir gut können: Im Notfall sind wir ein eingespieltes Team. Passiert etwas im Schwimmbecken, springt ein Kollege hinterher, der nächste holt den Versorgungskoffer mit Atemgerät und Verbandszeug, der dritte ruft die Feuerwehr.

Berliner Wasserbetriebe

Foto: Reto Klar

Wer wir sind: Mitarbeiter im Bereich Hausanschlüsse.

Tägliche Herausforderung: Wir überprüfen einerseits Rohre mit Kameratechnik auf Schäden. Andererseits werden wir zu Kunden gerufen, wenn dort etwa die Toilette nicht abläuft oder eine Leitung verstopft ist. Dabei müssen wir anhand der Beschreibung eines Vorfalls durch den Kunden aus unserer Erfahrung sofort übersetzen können, was unter der Erde passiert ist.

Ein erfolgreicher Tag bei uns ist, wenn … wir den Job so erledigt haben, dass der Fehler beseitigt ist – und nicht mehr auftritt.

Nicht so gut gelaufen ist es, wenn … mitten in einem Auftrag die Technik versagt, zum Beispiel die Kamera nicht mehr funktioniert.

Was wir gut können: Gemeinsam zügig unsere jeweilige Aufgabe angehen: Während der eine Mitarbeiter zum Beispiel den Hausanschlusskanal reinigt, hackt der andere die Daten des Auftrags in den Computer. Das muss alles ineinandergreifen.

Standesamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Foto: Reto Klar

Wer wir sind: Als Standesamts-Mitarbeiter begleiten wir Bürgerinnen und Bürger in allen Lebenslagen, also Geburt, Eheschließung, Sterbefall. Zudem aktualisieren wir den Registerbestand.

Tägliche Herausforderung: Weil die personelle Situation in den Berliner Standesämtern angespannt ist, ist ein „Wir-Gefühl“ wichtig – mit der Bereitschaft aller, überall zu helfen und die anderen zu unterstützen.

Ein erfolgreicher Tag bei uns ist, wenn ... insbesondere am Freitag 20 glückliche Paare das Standesamt verlassen mit der Perspektive einer glücklichen gemeinsamen Zukunft und mit dem wohligen Gefühl, bei uns gut betreut worden zu sein.

Nicht so gut gelaufen ist es, wenn ... die knappe Personaldecke in Urlaubszeiten oder während Grippewellen dezimiert ist und Wartezeiten bei Beurkundungen und der Ausstellung von Dokumenten entstehen.

Was wir gut können: Unseren Humor bewahren und immer genügend Zeit und persönliche Worte für jeden Einzelfall aufbringen.