Forschungs-Leuchtturm soll zur Charité

Berlin. Es ist eines der wichtigsten Wissenschaftsprojekte in ganz Deutschland: das Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) soll ganz neue Wege aufzeigen, wie die Erkenntnisse der Grundlagenforscher schneller den Kranken zugutekommen können, die etwa an Krebs und anderen fortschreitenden Krankheiten leiden. Die Finanzierung dafür ist üppig, 310 Millionen Euro für den Aufbau und 76 Millionen Euro Jahresbudget fließen zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent aus Berlin. Hinzu kommen 40 Millionen Euro von der Stiftung der BMW-Erbin Johanna Quandt.

Nach fünf Jahren hat sich jedoch herausgestellt, dass die komplizierte Struktur des vom Max-Delbrück-Cen­trum für Molekulare Medizin in Buch als Bundes-Vertreter und dem Universitätsklinikum Charité getragenen BIG nicht taugt. Von Blockaden im Vorstand ist die Rede, von widerstreitenden Interessen. Auch wegen dieser Mängel wechselte der als Gründungsvorstand aus Amerika nach Berlin geholte Top-Forscher Erwin Böttinger nach kaum anderthalb Jahren am BIG ans Hasso-Plattner-Institut nach Potsdam. Als Lösung der Probleme hat der Aufsichtsrat jetzt eine radikale Wende eingeleitet. Das BIG soll in die Charité eingegliedert werden. Nach dem Deutschen Herzzentrum, das die Charité gegen einige Widerstände in diesem Jahr übernommen hat, wäre das der nächste große Zuwachs für die große Universitätsklinik.

Noch ist der Übergang nicht ganz perfekt. Zwar hatten Berlins Gesundheitsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) und sein Kollege Georg Schütte aus dem Bundesforschungsministerium den Übergang des BIG unter die Oberhoheit der Charité über Monate ausgehandelt. Aber Schüttes neue Chefin, Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU), stoppte den Plan kurz vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung am vergangenen Freitag. In hektischem Krisenmanagement gelang es jedoch, das Kontrollgremium einen Beschlussvorschlag absegnen zu lassen, der den eingeschlagenen Weg weiterhin ermöglicht.

Nun soll das Forschungsministerium die Integration des BIG in die Charité mit einer „privilegierten Partnerschaft“ mit dem Max-Delbrück-Cen­trum konkretisieren und bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung darüber berichten. Parallel dazu soll aber noch einmal das Gegenteil geprüft werden, nämlich ein BIG ohne Anbindung an eine andere Institution. Diese Lösung sei für die Ministerin der Plan B, der nötig sein könnte, um den anderen Bundesländern etwas anzubieten, hieß es.

Management soll unabhängig vom Charité-Vorstand agieren

Denn im deutschen Bildungs-Föderalismus ist es immer noch kritisch, wenn der Bund eine einem Bundesland unterstehende Wissenschaftseinrichtung fördert. Lange war eine solche Kooperation nur für zeitlich begrenzte Projekte erlaubt. Vor allem deswegen mussten die Gründer des BIG auf eine überaus komplexe Struktur zurückgreifen, bei der die beiden riesigen und angesehenen Institutionen Charité und MDC de facto als Töchter des im Aufbau befindlichen BIG gelten mussten. Vor allem diese Rolle behagte den machtbewussten Chefs Karl Max Einhäupl (Charité) und Martin Lohse (MDC) nicht.

Erst mit der Grundgesetzänderung 2015 darf der Bund auch Institutionen von besonderer Bedeutung dauerhaft finanzieren. Wie das gehen kann, muss nun am BIG bewiesen werden. Vor allem muss die neue Struktur sicherstellen, dass die Millionen des Bundes nicht anderswo in die finanziell klamme Charité abgezweigt werden können. Dazu soll das Management unabhängig vom Charité-Vorstand agieren können. Der Bund soll seine Interessen mit einem Sitz im Aufsichtsrat der bisher nur von Berlin kon­trollierten Charité sichern.

Dass es aber ohne die Charité nicht geht, macht der Aufsichtsratsbeschluss deutlich. Die Charité sei für die Erfüllung der Aufgaben des BIG „unverzichtbar und erfolgskritisch“, heißt es da. Denn für den schnellen Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen an die Krankenbetten ist ein breiter Zugang zu den Patienten der Charité und ihren Daten besonders wichtig. Deshalb entsteht der Neubau für das BIG auch direkt neben dem Bettenhochhaus der Charité in Mitte.

Fast alle Professuren besetzt

Gleichzeitig mahnte der Aufsichtsrat auch an, dass die etwa im MDC in Buch geleistete Grundlagenforschung ebenso an das BIG angebunden bleiben müsse. Nähe zwischen Grundlagenforschern und praktischen Medizinern sei entscheidende Basis für das Konzept.

Trotz der Strukturprobleme und dem Führungsvakuum ist das BIG aber im letzten Jahr deutlich vorangekommen, erfuhren die Aufsichtsräte. Bis auf eine seien alle Professuren inzwischen besetzt. Die Wissenschaftler hätten erste Start-up-Unternehmen ausgegründet, Projekte mit einem Finanzvolumen im zweistelligen Millionenbereich seien angeschoben. In Berlin haben sie deswegen die Hoffnung, dass auch unter dem Dach der Charité der Anspruch des Bundes erfüllt werden kann, bundesweite Ausstrahlung zu erreichen. Denn letztlich müssen auch die anderen Länder der Strukturänderung zustimmen.

Dass Berlin sich gerade in den sogenannten Lebenswissenschaften zu einem zumindest europäischen Zen­trum entwickelt, zeigen auch andere Entscheidungen. So wird mit dem milliardenschweren britischen Wellcome Trust einer der weltgrößten Finanzierer von Gesundheitsforschung noch in diesem Jahr ein Büro in Berlin eröffnen. Und auch die renommierte Universität Oxford plant hier eine Niederlassung.

