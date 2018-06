Union Berlin verpflichtet Braunschweiger Ken Reichel

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat am Sonntag den Wechsel von Linksverteidiger Ken Reichel von Absteiger Eintracht Braunschweig in die Hauptstadt bestätigt. Der bisherige Kapitän der Niedersachsen, dem in bisher 183 Zweitligapartien 20 Treffer gelangen, erhält in Berlin einen Vertrag bis 2020. Er ist der vierte Zugang von Union binnen vier Tagen. Zuvor hatten die Berliner Sebastian Andersson (1. FC Kaiserslautern), Florian Hübner (Hannover 96) und Rafal Gikiewicz (SC Freiburg) verpflichtet.

"Ich habe bisher fast ausschließlich für Eintracht Braunschweig gespielt und hatte dort viele enorm emotionale Jahre. Jetzt ist es aber Zeit, einen neuen Weg zu gehen, und ich freue mich unheimlich auf die neue Aufgabe bei den Eisernen in meiner Heimatstadt Berlin", sagte der 31-jährige Reichel in einer Mitteilung von Union. Vor einigen Tagen hatte Reichel seinen Abschied aus Braunschweig verkündet.

( dpa )