Das sind Berlins Schreibtische der Macht

Isabell Jürgens, Gudrun Mallwitz, Lorenz Vossen und Andreas Abel

Wo erledigen die führenden Köpfe der Berliner Landesregierung ihre Arbeit? Die Berliner Morgenpost hat sich die Büros der Senatoren angesehen.

Sie fällen Entscheidungen, die alle Berliner betreffen. Sie verwalten millionen- bis milliardenschwere Etats. Sie sind für Hunderte, teils sogar für Tausende Mitarbeiter zuständig. Die Rede ist von Berlins Senatorinnen und Senatoren. Seit eineinhalb Jahren wird Berlin von Rot-Rot-Grün regiert. Die SPD stellt mit Michael Müller den Regierenden Bürgermeister, der zugleich auch Wissenschaftssenator in Berlin ist. Außerdem besetzen die Sozialdemokraten vier weitere Senatorenposten und verantworten die Ressorts Bildung, Finanzen, Gesundheit und Inneres. Grüne und Linke kommen in der Landesregierung auf jeweils drei Senatoren – die Grünen verantworten Wirtschaft, Justiz sowie Verkehr und Umwelt, die Linke Kultur, Stadtentwicklung sowie Arbeit und Soziales. Am 8. Dezember 2016 haben die Senatoren ihre Büros in den jeweiligen Verwaltungen bezogen – und ihre Schreibtische in Besitz genommen. Gelegenheit eigentlich, um Aktenberge aufzuhäufen, aufwendig gerahmte Fotos von den Liebsten aufzustellen sowie allerlei nutzlosen Krimskrams anzusammeln.

Die Berliner Morgenpost wollte es genau wissen und hat den Mitgliedern der Landesregierung auf ihre Schreibtische geschaut. Dabei fallen vor allem drei Dinge auf. Erstens: Die meisten Berliner „Machthaber“ haben sehr aufgeräumte Arbeitsplätze – zumindest, wenn ein Fototermin ansteht. Zweitens: Die alte Regel, je wichtiger die Person, desto imposanter ihr Schreibtisch, scheint im heutigen Berlin keine Rolle mehr zu spielen. Im Gegenteil: Statt einschüchternder Eichenholz-Ungetüme oder goldverziertem Monarchen-Kitsch sitzen die Berliner Amtsinhaber an funktionalen Schreibtischen ohne unnötigen Zierrat. Drittens und erfreulich aus Sicht des Steuerzahlers: Die meisten Senatoren bescheiden sich mit dem abgelegten Tisch ihres jeweiligen Amtsvorgängers oder benutzen ihr Mobiliar aus der letzten Legislaturperiode. Auffallend: Die Vertreter der Grünen haben allesamt neue Schreibtische – Justizsenator Dirk Behrendt allerdings unfreiwillig. Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) hatte seinen Tisch zwar zunächst seinem Nachfolger überlassen, ihn dann aber offenbar doch vermisst und nach einigen Wochen abholen lassen. Viel Zeit verbringt Berlins Regierungsriege allerdings nicht an ihren Schreibtischen. Katrin Lompscher (Linke) etwa schätzt ihre Arbeitszeit dort auf „höchstens zehn Stunden“ in der Woche. Wichtiger sei der Konferenztisch für Besprechungen mit Mitarbeitern.

In der freien Wirtschaft wird das Arbeiten ja immer flexibler. Bei Microsoft etwa meint man, dass traditionelle Bürokonzepte, bei denen jeder Mitarbeiter seinen festen Schreibtisch hat, überholt sind. Die Mitarbeiter müssen sich dort jeden Morgen einen neuen Schreibtisch suchen. Davon sind Berlins Senatoren und Senatorinnen weit entfernt.

Michael Müller, Regierender Bürgermeister

Foto: Krauthöfer

Auf den ersten Blick sieht der Schreibtisch des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus an der Jüdenstraße 1 aus wie viele andere in der Berliner Verwaltung. Schwarz und schlicht. Doch darin verbirgt sich ein Geheimfach. Es lässt sich durch sanftes Auseinanderschieben der Tischplatte öffnen. Was der Regierungschef dort aufbewahrt? „Nichts Besonderes“, sagt er. Kalender mit den Plenartagen des Bundesrates und des Abgeordnetenhauses, außerdem Telefonlisten von Abgeordneten und Krimskrams. Unsichtbar für Besucher auch der Alarmknopf an der Schreibtischkante. „Den musste ich bisher nicht betätigen“, sagt Müller. Zuerst fällt der Blick auf den Stapel Visitenkarten vor ihm. „Das ist mein Turm als Regierender Bürgermeister“, sagt Müller. „Ich weiß ziemlich genau, wo welche Karte zu finden ist.“ Als Stadtentwicklungssenator und als SPD-Fraktionschef kamen auch so einige Karten zusammen. Neben dem Computer hat Müller Familienfotos stehen. Von Frau, Tochter und Sohn. Auf einem Bild ist er allein mit seinem Vater in der heimatlichen Druckerei zu sehen. Je nach Terminlage arbeite er ein bis vier Stunden am Tag am Schreibtisch, viel Zeit verbringe er in Außenterminen, erzählt er. Müller hat den Schreibtisch von seinem Amtsvorgänger Klaus Wowereit übernommen. Wie alles andere: die schwarze Ledercouch-Sitzecke, den Besprechungstisch, die Bilder an den Wänden. Und das hölzerne Nostalgie-Schaukelpferd, ein Geschenk des Schaustellerverbandes.

Katrin Lompscher, Stadtentwicklung

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Katrin Lompscher (Linke) ist Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Ihr Schreibtisch steht im Dienstgebäude an der Württembergischen Straße 6 in Wilmersdorf. „Ich habe mal recherchiert, vor mir haben diesen Tisch Michael Müller und Engelbert Lütke Daldrup, damals noch nicht Regierender Bürgermeister und Flughafenchef, genutzt“, sagt sie über das funktionale, mit weißem Kunststoff beschichtete Möbel. Auf jeden Fall sei sie die erste Nutzerin ohne SPD-Parteibuch. Auch den Konferenztisch und die Schwarz-Weiß-Aufnahme des Flughafens Tempelhof habe sie übernommen. „Lediglich das Stehpult, damit ich nicht immer sitze, und die Pinnwand habe ich selbst mitgebracht“, sagt sie. Dafür, dass die Senatorin die Mammutaufgabe übernommen hat, das Wohnungsproblem in den Griff zu bekommen, sieht ihr Schreibtisch erstaunlich aufgeräumt aus. „Ich verbringe gar nicht so viel Zeit an diesem Tisch, höchstens zehn Stunden in der Woche“, verrät sie. Viel wichtiger sei der Konferenztisch, an dem sie sich regelmäßig mit ihren Mitarbeitern und den zahlreichen Besuchern bespreche.

Dilek Kolat, Gesundheit und Pflege

Foto: Maurizio Gambarini

Der Schreibtisch von Dilek Kolat, Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SPD), steht an der Oranienstraße 106. In dem Kreuzberger Backsteinbau hat auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) ihren Sitz. Kolats Schreibtisch lässt sich am besten mit dem Prädikat „sachlich-modern“ beschreiben. Er ist aus schwarzem Holz und grauem Aluminium und überzeugt vor allem durch seine Größe: 2,40 mal ein Meter. Die Politikerin hat ihn 2011 bestellt, als sie in die Landesregierung aufrückte und Arbeitssenatorin wurde. Beim Ressortwechsel 2016 konnte sie ihr Büro behalten. Das Ensemble aus Schreibtisch, schwarzem Bürostuhl und schwarzen Aktenschränken wird aufgelockert durch einen Strauß frischer Blumen, der stets am Arbeitsplatz der Senatorin steht und zwei rote Ledersessel, auf denen Mitarbeiter bei Besprechungen Platz nehmen. „Mein Schreibtisch ist eher nüchtern und praktisch. Er ist für mich ein Ort zum Arbeiten, deshalb ist es praktisch, dass er groß ist. Da passen viele Akten drauf“, sagte Kolat, die lieber das Tablet als den PC benutzt.

Andreas Geisel, Inneres und Sport

Foto: Amin Akhtar

Der Schreibtisch von Innensenator An­dreas Geisel (SPD) steht im über 70 Quadratmeter großen historischen Büro der DDR-Ministerpräsidenten – in der Klosterstraße in Mitte. Willi Stoph hat von hier aus regiert, später Hans Modrow und Lothar de Maizière. „Anfangs war es ein bisschen unwirklich, hier seinen Arbeitsplatz zu haben“, sagt Geisel. Als er sein Amt antrat, tauschte er den dunklen Tisch seines Vorgängers Frank Henkel gegen das Modell aus Buchenfurnier aus. Diesen Schreibtisch übernahm er vom früheren Staatssekretär für Sport, der ihn zu groß fand. Die Wagenfeld-Bauhaus-Lampe gehört ihm privat und die Stehlampe hinter dem Tisch hatte einst bei Michael Müller ihren Platz, als der noch Stadtentwicklungssenator war. Der Innensenator mag Blumen, so steht fast immer ein frischer Strauß vor ihm. Auch persönliche Dinge umgeben ihn. Rechts auf dem Schreibtisch hat er die Fotos seiner Töchter aufgestellt. Im Bücherregal reihen sich 18 Bände von Meyers Neuem Lexikon aneinander, herausgegeben vom VEB Leipzig. Sie haben seinem Vater gehört.

Klaus Lederer, Kultur und Europa

Foto: Reto Klar

Klaus Lederer (Linke) ist Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa. Sein Büro befindet sich im verwinkelten Gebäude an der Brunnenstraße 188–190 in Mitte. Wer sich bis zu seinem Amtszimmer durchgefragt hat, findet sich in einem geräumigen Büro wieder. „Ich habe den Schreibtisch von meinen Vorgängern im Amt übernommen“, sagt Lederer. Er sei zufrieden mit dem schwarzglänzenden Möbel im Art-déco-Stil. „Er ist nicht nur praktisch, sondern gefällt mir auch optisch richtig gut“, sagt Lederer. Auch der höhenverstellbare Tisch im Hintergrund, auf dem sein Computer steht, sei genauso wie die am Boden stehende Humboldt-Büste eine Hinterlassenschaft seiner diversen Vorgänger im Amt. Wer die Simulation eines Neubaus am Alexanderplatz aus DDR-Zeiten hinter dem Schreibtisch aufgehängt hat, weiß Lederer nicht. „Kann aber hängen bleiben, sieht doch gut aus“, findet er. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich zahlreiche Akten. „Dafür sind meine Schubladen weitgehend leer, denn bei mir trifft das Stichwort ,Aus dem Auge, aus dem Sinn‘ voll zu“, verrät er.

Ramona Pop, Wirtschaft

Foto: Krauthöfer

Der Schreibtisch von Ramona Pop, seit Dezember 2016 Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe (Grüne), steht in einem denkmalgeschützten Haus von 1915 an der Martin-Luther-Straße 105 in Schöneberg. Auch ihr Büro genießt Schutzstatus. Wand- und Fensterfarbe sowie Holztäfelung der Wände dürfen nicht verändert werden. Aber wenigstens das Mobiliar. Nach mehreren Monaten im Amt ertrug Pop das Trumm aus dunklem Holz, an dem schon etliche ihrer Vorgänger über Akten brüteten, nicht mehr. Sie ersetzte es durch ein Ensemble aus weißen MDF-Platten. Ihr Arbeitsplatz ist nun ein U aus Schreibtisch, Computertisch und Sideboard mit einer Arbeitsfläche von zweieinhalb Meter Länge. Dieses U wirkt klar, funktional, modern und trotz der Größe leicht, Das gilt auch für den neuen, ebenfalls weißen Besprechungstisch, an dem zehn Stühle stehen. „Ich wollte Möbel aus Berlin und aus Holz“, erklärte Pop ihre Wahl. Sie habe lange danach gesucht, der Einkaufskatalog der Verwaltung gab nichts her. Fündig wurde sie schließlich bei einem Hersteller aus Adlershof.

Matthias Kollatz-Ahnen, Finanzen

Foto: Amin Akhtar

Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) hat zwei Schreibtische in seinem Büro in der Finanzsenatsverwaltung, Klosterstraße 59 in Mitte. Er arbeitet nicht nur im Sitzen, sondern auch gerne am Stehpult. Dort hat er ein Tintenfass stehen. „Die Ernennungsurkunden unterschreibe ich immer noch mit Tinte“, sagt er. Bis auf die drei abstrakten Bilder in Rot-Schwarz-Grau an den Wänden hat Kollatz-Ahnen die Einrichtung komplett von seinem Vorgänger Ulrich Nußbaum übernommen. Die schwarzen Möbel sind kurz vor seinem Amtsantritt neu angeschafft worden, nachdem es in dem Büro unter dem Dach gebrannt hatte. Auf dem Tisch steht immer eine Karaffe mit Wasser und eine Kanne Kaffee. Zwei Stunden pro Tag verbringt Kollatz-Ahnen in der Regel im Büro. Wenn der Finanzsenator mal aus den Dachfenstern schaut, kann er die Schiffe auf der Spree vorbeifahren sehen. Ein Familienfoto hat Kollatz-Ahnen nicht auf seinem Schreibtisch stehen. Dafür trägt er das Bild seines einjährigen Sohnes immer mit sich – in der Geldbörse.

Elke Breitenbach, Arbeit und Soziales

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Was ihr Büro betrifft, hat sich Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) Bescheidenheit verschrieben. Im Großen und Ganzen hat sie in dem Chefzimmer in Kreuzberg alles so gelassen, wie es ihr Vorgänger Mario Czaja (CDU) übergeben hat. Da freut sich natürlich die Landeskasse. Doch ein ungewöhnliches Detail springt sofort ins Auge – ein Gartenzwerg, dem ein Briefmesser im Rücken steckt. „Ich bin leidenschaftliche Kleingärtnerin“, erklärt Breitenbach. Nur Gartenzwerge könne sie überhaupt nicht leiden. Deshalb das Geschenk ihres Mannes. Neu ist der rote Teppich in der Sitzecke, ihr ganz persönlicher „Farbklecks“. Dazu kommt eine 40 Jahre alte Dose, auf der eine alte Gewerkschaftsforderung steht: 35-Stunden-Woche. Mit so wenig kommt die Senatorin natürlich nicht aus. Gearbeitet wird aber meistens am Konferenztisch. Der Grund: „Wenn die Postmappe auf meinem Schreibtisch liegt, ist dort sowieso fast kein Platz mehr.“

Regine Günther, Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Foto: Maurizio Gambarini

Von ihrem Büro in der Nähe der Jannowitzbrücke hat Regine Günther (parteilos, für Grüne) einen fantastischen Blick auf den Köllnischen Park. Viel Grün, was natürlich zu einer Senatorin, die sich neben dem Verkehr auch um Umwelt und Klimaschutz kümmert, bestens passt. In ihrem alten Büro an der Reinhardtstraße, wo sie für die Umweltschutzstiftung WWF arbeitete, habe sie das nicht gehabt. Aber auch innerhalb ihrer vier Wände legt Günther Wert auf Natur. Vier Zimmerpflanzen schmücken das Büro, darunter ein Affenbrotbaum und ein Elefantenfuß. Möbeltechnisch hat sich die 55-Jährige neue Tische aus hellem Holz zugelegt. Auf dem Schreibtisch ein Muss ist der Fotokalender mit Familienbildern, den ihre Tochter ihr geschenkt hat. Auch wichtig für eine Verkehrssenatorin: die riesige Straßenkarte von Berlin.

Sandra Scheeres, Bildung

Foto: Krauthöfer

Was als Erstes auffällt – wie hell es hier ist. Durch die großen Fenster der Bildungsverwaltung, die in einer Seitenstraße am Alexanderplatz liegt, fällt die Sonne, leichte weiße Gardinen hängen bis auf den Holzboden, helle Möbel und ein großer weißer Schreibtisch. Dazu viele bunte Farbtupfer, Kinderbilder, das Gemeinschaftgemälde von Mädchen aus einem Jugendklub, ein blauer Basketball und, unübersehbar leuchtend, die Senatorin selbst in Rot-Orange. Dieses Büro, das macht Sandra Scheeres (SPD) gleich klar, ist gemeinschaftlich gedacht. Hier am Schreibtisch sitzt das engste Team der Bildungsverwaltung oft gemeinsam und überlegt, diskutiert, entschließt, was man besser machen kann für Berlins Nachwuchs. Baustellen gibt es ja genügend. Unterm Vorgänger, Jürgen Zöllner, sah das Büro wohl völlig anders aus, der mochte eher dunkle Töne. Dessen Design-Schreibtisch konnte Scheeres aber beim bestem Willen nicht übernehmen. Er war schlicht zu hoch für sie.

Dirk Behrendt, Justiz

Foto: Amin Akhtar

Eigentlich wollte ihm CDU-Vorgänger Thomas Heilmann das gute Stück überlassen. Doch einige Wochen nach Amtsübergabe forderte Heilmann seinen Schreibtisch zurück – ohne Angabe von Gründen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat es verkraftet, er wollte seinem Büro sowieso mehr Pep verleihen. Den neuen Schreibtisch aus schwarzem Holz wählte der 46-Jährige passend zu dem Konferenztisch, der in der Werkstatt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel geschreinert wurde. Überhaupt lassen viele Gegenstände in dem Büro in Schöneberg auf Behrendts Ressort schließen: Ein paar geschnitzte Bauernhoftiere kaufte der Senator auf einem Fußballturnier in der Jugendstrafanstalt, in einem Glaskästchen bewahrt der 46-Jährige einen alten Gitterstab aus Tegel auf. Nicht fehlen darf auch der aus alten Justizuniformen gefertigte „Justizhase“, genauso wie das poppige Brad-Pitt-Gemälde, das von einer Insassin der Frauen-JVA gemalt wurde.