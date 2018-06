Attacke in Berliner S-Bahn: Zwei Mexikaner schwer verletzt

Berlin. Ein Unbekannter hat in einer Berliner S-Bahn mit einer Stichwaffe zwei junge Touristen aus Mexiko schwer verletzt - eine Begleiterin aus Deutschland erlitt einen Schock. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. "Es besteht keine Lebensgefahr", fügte er hinzu. Die drei Menschen wurden demnach am Samstagmorgen in einem Zug der Linie S41 von dem Mann angegriffen. Zuvor sollen sie mit ihm in Streit geraten sein.

Der Angreifer attackierte die 19- und 21-jährigen Männer "mit einem unbekannten Stichwerkzeug" und flüchtete unerkannt. Die Mexikaner wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Die Frau kam mit einem Schock davon. Der Hintergrund der Tat zwischen den Bahnhöfen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße war am Samstagnachmittag noch unklar. Die Mordkommission ermittelt. Die "Bild"-Zeitung und die "B.Z." hatten online berichtet.

( dpa )