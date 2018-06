Endspurt bei den Vorbereitungen zur Berliner WM-Fanmeile

Berlin. Einen Tag vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko laufen auf der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mehrere Bühnen, sieben Bildschirme und zahlreiche Imbissbuden stehen für die Fußballfans bereit, wenn am Sonntag um 17 Uhr das Spiel beginnt. Die Vorbereitungsarbeiten verliefen routinemäßig und ohne nennenswerte Störungen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte.

Die Imbissstände sind an allen Tagen geöffnet, an denen die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt. An anderen Tagen sind sie geschlossen. Die Polizei empfiehlt Besuchern mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die S-Bahn Berlin verdoppelt am Sonntag auf der Linie S2 die Kapazität. "Wir setzen acht Wagen pro Zug ein, anstatt der normalen 4-Wagen-Züge", sagte eine Bahnsprecherin.

Taschen, Rucksäcke und Koffer sind auf der gesamten Fanmeile verboten. Zum Schutz gegen Terroranschläge und Amokläufe gibt es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen wie Kontrollen sowie Streifen von Wachleuten und Polizisten. Die Straße des 17. Juni ist bis 17. Juli im Bereich der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt.

