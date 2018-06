Polizisten beleidigt und bedroht: teilweises Geständnis

Amtsschilder vom Landgericht Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin sind am Kriminalgericht Moabit zu sehen.

Berlin. Ein 24-Jähriger, der mehrfach Berliner Polizisten attackiert und weitere Straftaten begangen haben soll, hat vor dem Landgericht teilweise gestanden. Unter Alkohol und Drogen sei es in einem Fall zu Beleidigungen gekommen, erklärte der Angeklagte am Freitag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht. Bei einem anderen Vorfall im April 2016 habe er Polizisten provozieren wollen. Laut Anklage hatte er gedroht, er sei ein IS-Unterstützer und werde seine Kalaschnikow holen. Für diese Äußerung bitte er um Entschuldigung, sagte der Angeklagte. "Ich habe mit dem IS nichts zu tun."

Dem 24-Jährigen, der als sogenannter Intensivtäter gilt und mehrfach vorbestraft ist, werden zehn Straftaten zur Last gelegt. Er soll unter anderem im Januar 2016 bei einem Polizeieinsatz, der sich nicht gegen ihn selbst richtete, Einsatzkräfte massiv beschimpft haben. Bei seiner anschließenden Festnahme habe er Widerstand geleistet. Im April 2016 soll er sich mit einem Komplizen maskiert in das Foyer eines Hotels begeben und versucht haben, Geld zu erpressen.

Der zuletzt arbeitslose Mann äußerte sich zunächst zu drei Vorwürfen der Anklage. Er habe Polizisten zwar beschimpft, aber nicht getreten, erklärte der 24-Jährige. Die Initiative für einen Überfall auf ein Hotel sei von seinem Mittäter ausgegangen. Der Bekannte habe Geld für Kokain beschaffen wollen. Der Prozess um Beleidigung, Widerstand, Körperverletzung, versuchte räuberische Erpressung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verleumdung sowie Bedrohung geht am 29. Juni weiter.

( dpa )