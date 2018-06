Berliner Rechnungshof rügt Umgang von Behörden mit Geld

Berlin. Der Berliner Rechnungshof hat einen zu lockeren Umgang mit Geld und andere Versäumnisse in etlichen Verwaltungen gerügt. Prüfungen hätten "vorschriftswidriges Verwaltungshandeln" in verschiedenen Bereichen ergeben, sagte Rechnungshof-Vizepräsident Django Peter Schubert am Freitag bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2018. In dem 300 Seiten starken Bericht sind etliche Beispiele für Verschwendung, fehlende Kostenkontrolle, fragwürdige Genehmigungsverfahren und andere Defizite aufgelistet. So kostete eine Sanierungsmaßnahme im Kombibad Gropiusstadt, die mit 438 000 Euro veranschlagt war, am Ende mehr als 15 Millionen Euro. Die Anmietung einer Flüchtlingsunterkunft, in der nie ein Mensch untergebracht wurde, kostete das Land mindestens 4,6 Millionen Euro.

( dpa )