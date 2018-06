Pinguin orakelt Unentschieden bei deutschem WM-Auftaktspiel

Lübbenau. Durchwachsenes Omen aus Brandenburg: Pinguin Flocke aus dem Spreewald tippt für das WM-Auftaktspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko auf ein Unentschieden. Der Pinguin aus dem Spreewelten Bad Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) versuchte sich schon bei früheren Fußballmeisterschaften als Tier-Orakel. Am Freitag stupste der vier Jahre alte Pinguin keinen der beiden Bälle mit den jeweiligen Landesflaggen an - was damit Unentschieden bedeutet. Deutschland spielt am Sonntag (17.00 Uhr) in Russland gegen Mexiko.

( dpa )