Fanmeile zur WM: Letzte Handgriffe für Gänsehaut-Momente

Berlin. Es ist Donnerstag, 12.45 Uhr. Die ersten Gerüste für die riesigen Leinwände stehen bereits nahezu. In schwindelerregender Höhe stehen die Gerüstbauer mit Helm und Handschuhen und befestigen die Stahlrohre. Auch die ersten Bierladungen werden von großen Lkws gebracht. „Hierher“, ruft ein Mann zum Lieferanten. Die Vorbereitungen auf Deutschlands größter Fanmeile starteten am Donnerstag. Kaum zu glauben, dass schon wieder zwei Jahre um sind seit dem letzten großen Turnier und am Sonntag mehrere Tausend Fußballfans zur Übertragung des ersten Spiels der deutschen Elf gegen Mexiko erwartet werden. Zuletzt hatten Zehntausende Fußballfans 2016 bei der Europameisterschaft dort gefeiert.

Auch Adriana Andriesma (21) und Nick Andriesma (19) sind schon gespannt und werden das erste WM-Spiel der deutschen Mannschaft auf der Fanmeile verfolgen. Sie kommen beide aus den Niederlanden – die sich nicht für das Turnier qualifizieren konnten – und verbringen ihren Urlaub in Berlin. „Deutschland ist eine starke Mannschaft. Wir hoffen, dass sie gewinnt“, so die Geschwister.

Bis zu 200.000 Fußballfans finden dort Platz.

Strenge Sicherheitsregeln auf der Fanmeile

Die Fanmeile am Brandenburger Tor ist mit einer Länge von fast zwei Kilometern Deutschlands größte Public-Viewing-Location. Wer keine Tickets für die Spiele in Russland ergattern konnte, hat hier durchaus Stadionfeeling. Bis zu 200.000 Fußballfans finden dort Platz. Insgesamt sieben Projektionsflächen versprechen eine gute Sicht für alle Mitfiebernden. Eine 80-Quadratmeter-Großleinwand steht direkt am Brandenburger Tor, sechs weitere erstrecken sich entlang der Straße des 17. Juni. Auch zahlreiche Imbissbuden werden dort zu finden sein. Zu sehen gibt es die drei Deutschlandspiele der Vorrunde (17. Juni gegen Mexiko, 23. Juni gegen Schweden, 27. Juni gegen Südkorea). Außerdem werden alle Spiele ab dem Viertelfinale gezeigt.

Der Platz des 18. März auf der Westseite des Brandenburger Tores sowie ein Teil der Straße des 17. Juni wurden schon am Donnerstagmorgen für den Straßenverkehr gesperrt. Die Straße des 17. Juni ist bis zum Endspiel am 15. Juli bis Mitternacht für Autofahrer nicht befahrbar. Fußgänger und Radfahrer können sie jedoch weiterhin nutzen, aber nicht während der Übertragungen.

Auf der Fanmeile wird die Sicherheit der Besucher dieses Jahr wieder großgeschrieben. Laut Polizei sollen rund um die Straße des 17. Juni „mehrere Hundert“ Beamte im Einsatz sein. Ebenso werden 500 Wachleute einer privaten Firma eingesetzt.

Fanmeile zur Fußball-WM 2018

Besucher der Fanmeile müssen sich auf „ausgiebige Personen- und Taschenkontrollen“ mit entsprechenden Wartezeiten einstellen, also am besten frühzeitig kommen. Große Rucksäcke und Taschen sowie Koffer sind verboten. Scharfe Gegenstände, Feuerwerkskörper, Glasflaschen, Mega­fone, Klappstühle und auch Alkohol dürfen nicht mitgebracht werden. Auch Tiere müssen draußen bleiben. Laut Veranstalter dürfen Jutebeutel, Turnbeutel, Gürteltaschen und kleinere Handtaschen mitgenommen werden.

Original-Fußballtor aus dem WM-Endspiel 2014 ausgestellt

Die Polizei empfiehlt Besuchern, zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Da erfahrungsgemäß Großveranstaltungen auch Taschendiebe anlocken, sollten möglichst keine Wertgegenstände und nur wenig Bargeld mitgenommen werden.

Zur Erinnerung an den großen deutschen Triumph bei der vergangenen Weltmeisterschaft wird für die Besucher das Original-Fußballtor aus dem WM-Endspiel 2014 in Brasilien auf der Bühne ausgestellt, wie die Internet-Auktionsplattform Ebay als Initiator der Aktion mitteilte. Laut Ebay handelt es sich um das Tor, in das der deutsche Nationalspieler Mario Götze im Finale gegen Argentinien in der 113. Minute den Ball zum 1:0 und damit zum Sieg schoss. Die Bude habe die letzten Jahre in den Katakomben im Stadion in Rio de Janeiro gestanden. Jetzt könnten sich die deutschen Fans damit fotografieren lassen. Nach der Weltmeisterschaft soll das Tor für einen guten Zweck versteigert werden.

Wer Angst vor dem Gedrängel und Gerempel auf der Fanmeile hat, kann auch an anderen Orten in Berlin die WM-Spiele verfolgen. Zahlreiche Clubs, Bars und Restaurants bieten das an. Oder man feiert seine Mannschaft gemütlich mit seiner Familie in den eigenen vier Wänden bei Chips und Cola. Oder mit dem Grill auf der Terrasse. Wie auch immer man sich entscheidet, spannende Abende sind programmiert.

