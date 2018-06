Berliner Sparkasse finanziert jedes dritte Bauprojekt

Interview mit dem Vorstand der Berliner Sparkasse, Johannes Evers. Zentrale der Berliner Sparkasse am Alexanderplatz, am 24.05.2018 in Berlin in seinem Büro.

Berlin. Die Berliner Sparkasse feiert am heutigen Freitag mit einem großen Festakt im Deutschen Historischen Museum den 200. Geburtstag des Instituts.

„Wir sind seit 200 Jahren ein Teil von Berlin, haben angesichts der wechselvollen Geschichte dieser Stadt natürlich auch mitgelitten, uns mit Berlin über Gutes gefreut, aber Berlin auch mitgeprägt“, sagte Vorstandschef Johannes Evers im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Heute sei jeder zweite Einwohner Kunde der Sparkasse. Etwa jedes drittes Bauprojekt in Berlin werde über das Geldhaus finanziert.

Die Digitalisierung stellt die Sparkasse allerdings vor Herausforderungen: Weniger Kunden als früher suchen die Filialen auf, zudem kämpft die Bank mit neuen, digitalen Konkurrenten um Kunden. Von Start-ups könne die Sparkasse viel lernen, sagte Evers. Zuletzt habe sich das Institut etwa einen schlankeren Prozess bei der Kontoeröffnung abgeschaut.

Berliner Morgenpost: Herr Evers, vor 200 Jahren wurde die Berliner Sparkasse gegründet. Gibt es einen Moment, der

Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Johannes Evers: Beim Fall der Mauer gab es diesen ganz besonderen Moment, als alle Mitarbeiter, vom Azubi bis zum Vorstandsvorsitzenden, das Begrüßungsgeld ausgezahlt haben. Bei den Beschäftigten glänzten die Augen. Menschen standen Hunderte Meter vor den Filialen. Alle haben gefühlt, dass Berlin wieder zusammenwächst. Und das galt ja auch für die Berliner Sparkasse. Wir sind seit 200 Jahren ein Teil von Berlin, haben angesichts der wechselvollen Geschichte dieser Stadt natürlich auch mitgelitten, uns mit Berlin über Gutes gefreut, aber Berlin auch mitgeprägt. Heute ist jeder zweite Einwohner Kunde der Berliner Sparkasse, einer von drei Firmenkunden ist bei uns und etwa jedes dritte Bauprojekt in Berlin wird über die Sparkasse finanziert. Berlin und die Sparkasse – das ist eine enge, gut wirkende Verbindung.

Etwa 1,3 Millionen Berliner haben derzeit ein laufendes Konto bei ihrem Institut. Ihnen fällt es allerdings schwerer, neue Kunden zu gewinnen als früher. Warum?

Neu-Berliner bringen heute bereits eine Kontoverbindung mit, die in vielen Fällen schon digital ist. Die Hürde, zu wechseln ist deswegen größer. Dennoch gewinnen wir viele Kunden über das, was die Sparkasse besonders macht: Respekt, Sicherheit, Kompetenz und vor allem der persönliche Kontakt zu den Menschen.

Immer weniger Menschen kommen allerdings in die Filialen. Sie schließen deswegen jedes Jahr bis zu zehn Standorte. Wie stellen Sie sicher, dass die Sparkasse auch noch in einigen Jahrzehnten gebraucht wird?

Indem wir uns um die Menschen kümmern. Die Dienstleistungen der Sparkasse sind ja weiterhin stark gefragt. Durch die Digitalisierung haben aber viele Kunden heute ihre Filiale in der Hosentasche. Deswegen suchen sie viel seltener als früher die Filiale auf. Natürlich gibt es auch Kunden, die beim digitalen Wandel Unterstützung benötigen. Ihnen bieten wir zum Beispiel kostenlose Online-Banking-Kurse. Wir lassen keinen Kunden zurück.

Sie haben gesagt, bei Filialschließungen stimmen die Kunden mit den Füßen ab. Wie viele müssten denn kommen?

Die Frage ist ja, wie häufig suchen die Kunden noch den persönlichen Kontakt vor Ort. Bevor wir eine Filiale schließen, reden wir deswegen mit den Menschen im Kiez. Dann ist auch niemand überrascht und wir wissen genau, ob wir zweimal die Woche mit dem Sparkassen-Bus vorbeikommen oder eine wöchentliche Präsenz ausreicht. Mit unseren Geldautomaten sind wir ja ohnehin

weiter flächendeckend vor Ort und

über verschiedene Wege rund um die Uhr erreichbar. Übrigens investieren

wir auch jede Menge in die Filialen, sei es in digitale Technik oder in ein zeitgemäßes Filialdesign wie am Alexanderplatz.

Der digitale Wandel hat auch neue, digitale Konkurrenten wie etwa die Internet-Bank N26 hervorgebracht. Was kann Ihr Haus von den Fin-Techs lernen?

Jede Menge – wir reden miteinander und wir lernen voneinander. Wir haben uns zum Beispiel einen schlanken Prozess bei der Kontoeröffnung abgeschaut und ihn für uns weiter verbessert. Jetzt können Kunden bei der Sparkasse ein Konto eröffnen, ohne die Filiale zu besuchen. Das geht dann ganz einfach per Video. Wir kaufen aber auch Dienstleistungen von anderen Start-ups ein, die unseren Kunden helfen können, und entwickeln eigene Lösungen. Fin-Techs sind für mich keine Konkurrenten, sondern am Ende zugleich Partner der Banken.

Die Sparkasse selbst fördert auch Start-ups, die nicht in der Finanzbranche tätig sind. Warum?

Das sind unsere Kunden von morgen und die Berliner Arbeitgeber und Steuerzahler von übermorgen. Wir sind Teil der Stadt und deswegen säen und pflanzen wir als Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Berlins.

In 200 Jahren hat die Sparkasse die Geschichte Berlins miterlebt. Was war aus Sicht Ihres Instituts die dunkelste Stunde?

Sehr dunkel war sicher die Zeit zwischen 1933 und 1945. Welche Rolle die Sparkasse im Nationalsozialismus genau gespielt hat, arbeiten wir zusammen mit Historikern gerade auf. Aber da mache ich mir keine Illusionen: Auch die Sparkasse ist vom System gleichgeschaltet worden. Für unser Haus und die Menschen bei uns war sicher auch die Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg eine dunkle Stunde.

Nach der Wiedervereinigung gab es die Idee, in Berlin einen schlagkräftigen Bank-Konzern aufzubauen, gewissermaßen als Gegengewicht zur Deutschen Bank. Das ging mächtig schief.

Das war nicht die Idee der Sparkasse, das muss ich gleich sagen. Zum Glück hat die Sparkasse davon nur wenig Schaden genommen. In der Wahrnehmung der Berliner war sie ohnehin immer die Berliner Sparkasse und nicht Teil des Konzerns.

Heute finanziert die Sparkasse auch Umbauten und Neubauten in Berlin. Wie schwer fällt es Ihnen, das Immobiliengeschäft weiter auszubauen?

Was die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt angeht, bin ich unverändert positiv und zugleich vorsichtig. Wir beobachten die Entwicklung aufmerksam. Berlin wächst weiter. Und dieses Wachstum ist fundamental getrieben. Wir hätten zudem noch erheblich mehr Potenzial, zu bauen. 153.000 Wohnungen könnten gewissermaßen sofort errichtet werden. Bauland dafür gibt es, außerdem die Möglichkeit, weiter zu verdichten.

Was muss passieren, um diese Anzahl in den nächsten zehn Jahren bauen zu können?

Schnellere und bessere Entscheidungsprozesse.

Was ist bislang verpasst worden?

Es geht vor allem um Baugenehmigungen. Politik und Verwaltung stehen allerdings selbst vor großen Herausforderungen durch die wachsende Stadt. Deshalb sind auch die Unternehmer in der Verantwortung. Viele stellen sich ja die Frage, baue ich jetzt oder setze ich auf weitere Preissteigerungen und warte lieber. Berlins Sonderkonjunktur wird auch nicht ewig anhalten.

Wenn Sie es wagen würden, 200 weitere Jahre vorauszublicken, welche Rolle spielt die Sparkasse dann in Berlin?

Wirklich greifbar kann ich das nicht sagen. Aber es gibt Konstanten, die auch in Zukunft gelten werden. Bei aller Technik wird die Sparkasse immer ein Geschäft von Menschen für Menschen sein, weil Menschen Rat brauchen bei persönlichen oder unternehmerischen Entscheidungen. Dabei lassen wir uns von einem Wertesystem leiten, in dem Respekt, Sicherheit und Kompetenz im Vordergrund stehen. Diese Werte haben die Sparkasse 200 Jahre lang geprägt und über die vielen Jahre getragen. Sie an die künftigen Generationen weiterzugeben, ist eine Verpflichtung.