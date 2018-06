Das Wunder der Botanik ist zurück

Berlin. Wenn Thomas Borsch eine Frage zu Seerosen gestellt bekommt, ist er nicht mehr zu stoppen. Der Direktor des Botanischen Gartens hat über die Evolutionsgeschichte der Seerosen promoviert, er ist der Experte, der über die ersten Abspaltungen vor 100 Millionen Jahren geforscht hat. Die Riesenseerose Victoria ist für ihn das „Wunder der Botanik“. Zwölf Jahre war dieses Wunder in Berlin nicht mehr zu sehen. Jetzt steht Thomas Borsch vor dem Gewächshaus, in dem er wieder die weltweit wichtigste Wasserpflanzensammlung zeigen kann – darunter die Riesenseerose mit Blättern so groß wie Wagenräder. Alles ist bereit: Am Sonnabend, 16. Juni, wird das Victoriahaus im Botanischen Garten für das Publikum eröffnen.

Mit viel Glück können die ersten Besucher sogar die Riesenseerose blühen sehen. Die Blätter, die einen Durchmesser von 1,70 Meter erreichen können, haben sich bereits im gesamten Becken ausgebreitet und lassen kaum noch das Wasser durchblitzen. Zwei Knospen ragen heraus, die kurz vor der Blüte stehen. Das passiert in exakt zwei Nächten. Sobald es dunkel wird, öffnet sich in der einen Nacht die Knospe in weißer Pracht und lockt damit Käfer an. Dann schließt sie sich wieder. In der zweiten Nacht öffnet sie sich erneut, diesmal in der Farbe Rosa, und gibt die Käfer wieder frei. Damit ist das Spektakel vorbei.

Doch die nächsten Knospen warten schon. Etwa fünf Seerosen hätten bereits in dem neu bepflanzten Victoriahaus geblüht, sagt Roswitha Domine, Leiterin des Bereichs Tropische Sumpf- und Wasserpflanzen. Es sei phänomenal, wie sich die Pflanzen in so kurzer Zeit entwickelt hätten. Jetzt hofft auch sie, dass die beiden Knospen bis Sonnabendnacht warten. „Es sieht gut aus und könnte vielleicht am Publikumstag klappen“, sagt der Direktor.

Als Thomas Borsch vor zehn Jahren Direktor im Botanischen Garten wurde, war das Victoriahaus bereits geschlossen. Es musste dringend saniert werden, doch zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass es so lange dauern würde. Ursprünglich sollte es zusammen mit dem Großen Tropenhaus instandgesetzt werden – beide Häuser sind miteinander verbunden. Doch während das Tropenhaus 2009 im modernisierten Zustand wieder eröffnet wurde, stellte der Senat erst 2013 die benötigten zehn Millionen Euro für die Bauarbeiten im Victoriahaus zur Verfügung.

Auch nach dem Abschluss der denkmalgerechten Sanierung im Jahr 2015 kam es zu Verzögerungen. Erst waren die Wasserbecken undicht und mussten von einer neuen Firma nachgearbeitet werden. Dann fehlte das Personal, das sich um die Bepflanzung des Victoriahauses kümmern konnte. Für das Haushaltsjahr 2018/19 habe der Botanische Garten jetzt drei neue Stellen im gärtnerischen Bereich bewilligt bekommen, sagt Karsten Schomaker, Abteilungsleiter Gartenbetrieb. Die Freie Universität Berlin, die den Etat verwaltet, habe das Budget von 8,5 Millionen Euro um 200.000 Euro jährlich für den Garten aufgestockt.

Jetzt beherbergt das Victoriahaus, das 1909 fertiggestellt wurde, die wohl umfassendste Lebendsammlung von Seerosen überhaupt. „25 verschiedene Arten haben wir im Botanischen Garten, davon ist die Hälfte allein im Victoriahaus zu sehen“, sagt Nils Köster, Kustos für die tropischen Lebendsammlung. Die übrigen Seerosenarten befänden sich „backstage“ im Anzuchthaus in einer Forschungssammlung.

Die größte und die kleinste Pflanze unter einem Dach

Aber nicht nur eine der größten Pflanzen wird im Glashaus unter tropischem Klima mit knapp 30 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit gezeigt. Direkt im benachbarten Becken schwimmt die millimetergroße Wurzellose Zwergwasserlinse – es ist die kleinste Pflanze. Zu den seltenen tropischen und subtropischen Sumpf- und Wasserpflanzen gehören ebenfalls Mimosen, die sich bei der kleinesten Berührung zusammenziehen, und die Lotusblumen, mit Blättern, die alles an sich abperlen lassen. Eine Etage unter dem Victoriahaus können die Besucher in einem von 19 Schaubecken sehen, wie die Seerose „von unten“ aussieht. Bemerkenswert ist das kräftige Geflecht der Blätter, die bis zu 50 Kilogramm tragen können.

Bevor sich am Sonnabend für das Publikum die Türen öffnen, gibt es am heutigen Freitag einen Festakt mit dem Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Rund 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind in den Botanischen Garten geladen. Auch die neue Ehrenpatin der Seerose Victoria ist dabei: Unternehmerin und Köchin Sarah Wiener.

