Behrendt: Bundesregierung hat bei Zuckerreduktion versagt

Saarbrücken/Berlin. Berlins Verbraucherschutz-Senator Dirk Behrendt (Grüne) hat der Bundesregierung Versagen im Kampf gegen Zucker in Lebensmitteln vorgeworfen. Er forderte laut einer Mitteilung bei der laufenden Verbraucherschutzminister-Konferenz in Saarbrücken mehr Einsatz bei der Reduzierung von Zucker-, Fett- und Salzgehalt im Essen. Deutschland sei "wegen der Untätigkeit der Bundesregierung" Schlusslicht bei der Umsetzung der 2007 von der Europäischen Kommission veröffentlichten Strategie zur Rezeptänderung von Lebensmitteln. "Wir müssen feststellen, dass der Bund hier bislang versagt hat", kritisierte Behrendt am Donnerstag.

( dpa )