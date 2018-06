Der "Hermes"-Schriftzug hängt in Ketzin (Brandenburg) an der Fassade des neuen Hermes-Logistikzentrums.

Handel Neues Hermes-Logistik-Center in Ketzin offiziell eröffnet

Ketzin. Das neue Hermes-Logistik-Center in Ketzin (Havelland) ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Dort werden nach Unternehmensangaben 250 000 Sendungen pro Tag verarbeitet. Das neue Verteilzentrum wurde für rund 53 Millionen Euro auf rund 10 000 Quadratmetern gebaut. Bereits im Dezember vergangenen Jahres nahm es den Betrieb auf; es sollen etwa 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Zahl der Sendungen sei in den vergangenen Jahren deutlich nach oben geschnellt, sagte Thomas Wirth, Area Manager Operations Berlin bei Hermes Germany. Händler aus Berlin und Brandenburg würden nun von schnelleren Umschlagzahlen profitieren.

( dpa )