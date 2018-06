Lkw kommt von Fahrbahn ab: A24 Richtung Hamburg gesperrt

Fehrbellin. Ein Lastwagen ist am frühen Donnerstagmorgen von der A24 in Höhe Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) abgekommen und umgekippt. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Hamburg gesperrt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Feuerwehr habe zwei Männer aus dem Lkw befreit, die durch den Unfall eingeklemmt waren. Den Beifahrer habe ein Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Verkehr wurde über Landstraßen umgeleitet, es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.

( dpa )