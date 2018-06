Unbekannte zünden Autos in Zehlendorf an

Berlin. Auf einem Parkplatz in Berlin-Zehlendorf haben unbekannte Täter mehrere Autos in Brand gesetzt. Drei nebeneinander geparkte Wagen standen in Flammen, als Anwohner der Sundgauer Straße in der Nacht zum Donnerstag durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam wurden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein politischer Hintergrund werde in dem Fall aber nicht gesehen. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die drei Autos wurden stark beschädigt. Ein vierter, in der Nähe abgestellter Wagen wurde laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen.

( dpa )