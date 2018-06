Schau "Kaiserdämmerung" im Potsdamer Neuen Palais

Potsdam. An die Monate des politischen Umbruchs nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland erinnert eine neue Ausstellung im Neuen Palais in Potsdam. Heute wird die Schau unter dem Thema "Kaiserdämmerung" vorgestellt. Für die Öffentlichkeit ist sie am Freitag geöffnet.

Beleuchtet wird die Zeit des Untergangs des Kaiserreiches, in der die Republik noch nicht gefestigt war. Besitzverhältnisse zwischen dem früheren Königshaus und dem preußischen Staat mussten damals neu geregelt werden. Im Neuen Palais verbrachten Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) und seine Frau Auguste Viktoria (1858-1921) während des Krieges viel Zeit. Nach der Novemberrevolution wurden zahlreiche Kunstwerke aus den Privatwohnungen im Schloss in die Niederlande transportiert, wo bereits der Kaiser Exil gesucht hatte. Erst 1927 waren die Vermögensauseinandersetzungen beendet.

( dpa )