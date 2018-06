Preis für Choriner Musiksommer und Oderbruch Museum Altranft

Eröffnungskonzert des Choriner Musiksommers in der Klosterruine.

Berlin/Potsdam. Das Kulturfestival Choriner Musiksommer und das Oderbruch Museum Altranft sind die ersten Preisträger des Berlin Brandenburg Preises. Der undotierte Preis wird am Abend in Berlin erstmalig vergeben, teilte die Stiftung Zukunft Berlin mit. Der Musiksommer mit klassischen Konzerten läuft seit 1964 in der Klosterruine Chorin (Barnim). Das Oderbruch Museum Altranft (Märkisch Oderland) arbeitet als Werkstatt für ländliche Kultur mit einer Sammlung von Gegenständen und Dokumenten aus der Region, eigener Forschung und Veranstaltungen mit Lesungen und Theateraufführungen.

Die ausgezeichneten Projekte verkörperten idealtypisch die Leitlinien des neu geschaffenen Preises, teilte die Stiftung mit. "Sie bauen Brücken, Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Experten und Neugierigen, nicht zuletzt zwischen Berlin und Brandenburg."

( dpa )