Schröter warnt erneut vor Islamisten aus dem Kaukasus

Potsdam. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat seine Warnung vor Islamisten aus dem Kaukasus bekräftigt. "Auch wenn die Gesamtzahl von derzeit etwa 130 Islamisten in Brandenburg im Bundesvergleich noch klein erscheint, dürfen wir die Szene keinesfalls unterschätzen. Und: Die Szene wächst", sagte Schröter am Mittwoch in Potsdam auf der Fachtagung "Gefahren des Islamismus in Brandenburg – Chancen der Integration".

In Brandenburg gehe die größte Gefahr von Anhängern des so genannten Kaukasischen Emirates aus, warnte der Innenminister. "Sie wollen in Tschetschenien einen islamistischen Gottesstaat errichten", erläuterte Schröter. "Nicht wenige ihrer Führungspersonen haben sich darüber hinaus der Terrormiliz IS angeschlossen."

Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger warnte gleichzeitig vor Verallgemeinerungen. "In Brandenburg leben mehrere zehntausend Muslime, davon gelten lediglich 130 als Islamisten", sagte er. "Wer Muslime von vornherein als potenzielle Terroristen abstempelt, schürt übertriebene Ängste in der Bevölkerung und erschwert die Integration der zu uns geflüchteten Menschen."

( dpa )