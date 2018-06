Landesregierung will Lebensmittelverschwendung eindämmen

Lebensmittel liegen in einer Mülltonne. Die Landesregierung will das sinnlose Wegwerfen von Lebensmitteln eindämmen.

Potsdam. Die Landesregierung in Brandenburg will das sinnlose Wegwerfen von Lebensmitteln eindämmen. Noch in diesem Jahr solle ein Bündnis gegen Lebensmittelverschwendung gegründet werden, sagte Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) bei der Vorstellung der neuen Verbraucherpolitischen Strategie, die das Kabinett am Vortag verabschiedet hatte. Jedes Jahr werfe jeder Deutsche im Schnitt 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, heißt es in dem vorgelegten Strategiepapier. Bei Herstellern, Händlern und Verbrauchern sei ein Umdenken notwendig.

( dpa )