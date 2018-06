Verletzte bei Angriffen unter Asylbewerbern in Cottbus

Cottbus. Bei Angriffen unter Asylbewerbern in Cottbus sind mehrere Männer verletzt und 26 in Gewahrsam genommen worden. Ein Tschetschene erlitt am Dienstag eine Stichverletzung im Rippenbereich, zwei weitere Landsmänner Kopfverletzungen und drei Afghanen Gesichtsverletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen hätten die Beamten zu einem Sportplatz gerufen, in der Nähe befindet sich ein Asylbewerberheim. Laut Polizei kam es etwas später in der Notaufnahme des Cottbuser Klinikums zu einem weiteren Angriff unter Asylbewerbern. Ein Tschetschene habe mit einem Feuerlöscher gegen den Kopf eines Afghanen geschlagen. 26 Tschetschenen seien in der Nacht in Polizeigewahrsam genommen worden, hieß es.

