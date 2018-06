Traditionelle Gartenparty - Ein Hauch Cornwall in Grunewald

Bei der legendären Gartenparty in der Residenz des britischen Botschafters Sir Sebastian Wood wurden am Dienstag gleich zwei Königinnen gefeiert.

Grunewald. Gleich zwei Königinnen wollte Sir Sebastian Wood am Dienstagabend bei der traditionellen Gartenparty in der Residenz des britischen Botschafters feiern. Neben Queen Elizabeth II., die in diesem Jahr 92 Jahre alt geworden ist, sollte auch die Königin des Herzschmerzes, Rosamunde Pilcher, geehrt werden.

Die Verfilmungen ihrer Romane laufen seit genau 25 Jahren im ZDF, und so wurden diesmal auch Cast und Crew der Serie in die Villa in Grunewald eingeladen, erwartet wurden unter anderen die Schauspielerin Daniela Ziegler.

Zu Gast auf der Party: Schauspielerin Daniela Ziegler

Foto: Glanze/Berliner Morgenpost

Dass die Grafschaft Cornwall mehr als malerische Filmkulisse ist, zeigte Küchenchef Robert Burgmeier mit Spezialitäten wie Cornish Pasty, Crab Sandwiches, Saffron Cake und Scones mit Erdbeerkonfitüre und Cornish Clotted Cream. Dazu konnten die rund 600 Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft, unter ihnen Israels Botschafter Jeremy Issacharoff, den für Cornwall typischen Apple Cider und Königin-Victoriaberg-Riesling aus dem Rheingau genießen.

Israelischer Botschafter Jeremy Issacharoff mit Gattin Laura Kam.

Foto: Glanze/Berliner Morgenpost

Für eine stilvolle britische Atmosphäre wollte auch die Militärband „Band of the Queen’s Division“ sorgen.

( ris )