Lucy Stock liegt ganz entspannt in den Armen von Mutter Jaqueline Stock (26, Verkäuferin). Die Kleine wurde am 8. Juni um 3.29 Uhr im Sana Klinikum in Lichtenberg geboren. Lucy wog 2360 Gramm und war 46 Zentimeter groß. Den Namen Lucy hat sich Vater Dominic Schumacher (29, Tierpfleger) überlegt. Am Montag durfte die Familie das Krankenhaus verlassen und im eigenen Zuhause ihr Familienglück genießen.

© Berliner Morgenpost 2018 – Alle Rechte vorbehalten.