Freytag neuer Lausitz-Beauftragter

Potsdam. Rund 15 Monate vor der Landtagswahl hat sich Brandenburgs Regierung mit einem Lausitz-Koordinator und einem anderen Chef in der Staatskanzlei neu aufgestellt. Die Regierungszentrale in Potsdam bekommt zudem eine Außenstelle in Cottbus, die Aufgabe des Flughafenkoordinators wird wieder vom Aufsichtsratsvorsitz der Flughafengesellschaft getrennt, beschloss das Kabinett am Dienstag.

Neuer Lausitz-Beauftragter wird der bisherige Abteilungsleiter im Potsdamer Wirtschaftsministerium, Klaus Freytag. Angesichts der Gründung der Kohlekommission des Bundes sei jetzt erstmals in einem Bundesland ein Koordinator für den Strukturwandel direkt in der Staatskanzlei eingerichtet worden, sagte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Bisher war das Wirtschaftsministerium dafür zuständig.

Freytag und vier Mitarbeiter sollen eine Staatskanzlei-Außenstelle in Cottbus bilden. Der 57-Jährige war 2004 bis 2015 Leiter des Bergamtes und zuletzt als Abteilungsleiter für Energiefragen im Ministerium zuständig. Freytag solle sich unter anderem um die Entwicklung der Infrastruktur, um die Ansiedlung wissenschaftlicher Einrichtungen oder auch die Vermarktung der bisherigen Braunkohleregion kümmern, sagte Woidke.

Am 25. Juni wolle Freytag auf einer Lausitz-Konferenz in Spremberg seine Vorstellungen erstmals erläutern, erklärte die Staatskanzlei. Freytag, der selbst in der Lausitz wohnt, sagte, er habe schon in der Vergangenheit Kontakte zu Unternehmen, Gewerkschaften oder auch Bürgerinitiativen gesucht und wolle im Gespräch bleiben. Dabei soll er sich auch eng mit Sachsen und dem Bund abstimmen.

Neuer Chef der Staatskanzlei wurde Martin Gorholt, der bisher als Leiter der Landesvertretung in Berlin der Bevollmächtigte des Landes beim Bund war. "Er ist ein erfahrener Stratege", sagte Woidke. Der Regierungsmanager soll auch die Funktion des Flughafenkoordinators übernehmen, die bisher Rainer Bretschneider inne hatte. Bretschneider geht nach mehrmaliger Verlängerung mit 69 Jahren in Pension, bleibt aber Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft.

Der bisherige Staatskanzleichef Thomas Kralinski wechselt auf die Stelle des Chefs der Landesvertretung zurück, bleibt aber unter anderem für Medien und die aktuelle Landesmarketingkampagne des Landes zuständig.

CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben, der bereits am Montag Neuwahlen gefordert hatte, fragte vor Journalisten, ob die Regierung sich weiter in ihrer "eigenen Politikblase zu Hause fühlen möchte". Er befürchte, dass es bis zu den Landtagswahlen 2019 Stillstand geben könne. Es fehle am Handwerk in der Staatskanzlei. Das liege am Regierungschef.

AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz meinte, in der Landesregierung herrsche "Verzweiflung" und "blinder Aktionismus". Kralinski sei ein "Bauernopfer für die offensichtlich völlig missglückte Landesmarketingkampagne". Grünen-Fraktionschef Axel Vogel bemängelte, dass der neue Lausitz-Koordinator jahrelang den Braunkohleabbau vorangetrieben habe. Darum gehe es in der Lausitz aber nicht mehr. "Es geht darum, jetzt neue Industrien anzuziehen", sagte Vogel.

Die Linke als kleinerer Koalitionspartner in der rot-roten Koalition erhofft sich durch die Personalien eine bessere Koordinierung in der Regierung und in der Lausitz. "Dass wir den Koordinierungsbedarf verbessern mussten, das haben wir mehrfach deutlich gemacht", sagte Fraktionschef Ralf Christoffers. Der neue Lausitz-Beauftragte müsse die Akteure in der Region zusammenbringen. Zudem solle er eine enge Verbindung zu den Brandenburger Mitgliedern der Kohlekommission aufbauen, verlangte Christoffers. Die vom Bund eingesetzte Kommission soll ein Ausstiegsdatum für die Braunkohleverstromung vorschlagen.

( dpa )