Studenten warten an einer Uni auf den Beginn der Abschlussprüfungen.

Bildung So viele Abschlussprüfungen an Hochschulen wie noch nie

Berlin/Potsdam. An den Berliner Hochschulen und externen Prüfungsämtern sind im vergangenen Prüfungsjahr 31 827 Abschlussprüfungen bestanden worden - so viele wie noch nie. Knapp über die Hälfte davon waren erste Hochschulabschlüsse (53,9 Prozent), wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Die restlichen Prüfungen wurden demnach nach einem Zweit- oder weiterführendem Studium abgelegt, darunter Master- und Promotionsstudien.

59 Prozent der bestandenen Abschlussprüfungen in Berlin entfielen auf Universitäten, 37 Prozent auf Fachhochschulen und vier Prozent auf die Kunsthochschulen. Die größte Fächergruppe für die Abschlüsse bildeten Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (39 Prozent), gefolgt von Ingenieurwissenschaften und Geisteswissenschaften.

( dpa )