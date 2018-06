Urteil im BER-Betrugs-Prozess in Sicht

Cottbus. Der Prozess wegen Betrugs beim Bau des Hauptstadtflughafens BER neigt sich dem Ende zu. Am nächsten Verhandlungstag (20. Juni) könnte es ein Urteil geben, wie die Richter der zuständigen Kammer am Landgericht Cottbus am Dienstag nach dem Prozesstag ankündigten. Ein ehemaliger Inhaber einer Baufirma steht vor Gericht, weil er zwischen April und Juni 2012 falsche Rechnungen für Rohbauarbeiten am Fluggastterminal gestellt haben soll. Bislang äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen, sein Verteidiger kündigte aber für den nächsten Verhandlungstag eine Erklärung seines Mandanten an.

( dpa )