Kulturstaatsministerin: "Macht uns keinen Kummer, Jungs!"

Berlin. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist sich sicher: Deutschland wird seinen Titel bei der Fußball-WM in Russland verteidigen. Sie traue dem Team vom Joachim Löw "alles" zu, sagte die 56 Jahre alte CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur: "Jetzt, wo unsere Nummer Eins (Manuel Neuer) wieder an Bord und im Tor ist." Star des Turniers werde allerdings der aus Berlin stammende Abwehrspieler Jérôme Boateng, glaubt Grütters. "Gewachsen auf Beton im Wedding. An ihm kommt keiner vorbei." Grütters' Botschaft an die Mannschaft: "Macht uns nur keinen Kummer, Jungs!"

Wie schon 2014 will sich die Berliner CDU-Landesvorsitzende einige WM-Spiele auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor anschauen. "Allemal schöner als der einsame Genuss", sagt sie. Ein WM-Ritual hat Grütters auch: "Schwarz-rot-goldene Fähnchen griffbereit, Tipp-Gemeinschaften im Büro - fast so spannend wie das Spiel."

( dpa )