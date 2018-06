Morgenpost-Leserforum: „Wie sicher ist Berlin?“

Am 20. Juni lädt die Morgenpost zur Podiumsdiskussion über Kriminalität. Melden Sie sich jetzt zur Veranstaltung an.

Die Anwohner des Leopoldplatzes und des Kleinen Tiergarten können sich etwas sicherer fühlen. Denn die Zahl der dort verübten Straftaten sei zurückgegangen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Behörde führe die Quartiere daher nicht mehr als sogenannte Kriminalitätsbelastete Orte (KBO). Als solche werden Plätze oder Straßenzüge eingestuft, an denen sich besonders viele oder besonders schwere Straftaten ereignen und die Polizei sich daher weitgehende Eingriffsrechte zubilligt.

Zuletzt gab es zehn solcher KBO. Mit der Ausstufung des Weddinger Leopoldplatzes und des Kleinen Tiergarten in Moabit sind es noch acht. Weiter auf der Liste stehen der Alexanderplatz, das Viertel Schöneberg-Nord, der Görlitzer Park, die Gegend an der Warschauer Brücke, das Kottbusser Tor, ein Teil der Hermannstraße, der Hermannplatz und ein Teil der Rigaer Straße. Hier kann die Polizei Menschen auch unabhängig von einem konkreten Verdacht kontrollieren und weitere Kompetenzen nutzen, die sie an anderen Stellen der Stadt nicht hat.

Kooperation zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft

Im Innenausschuss am Montag berichteten Innensenator Geisel sowie der Leiter der Staatsanwaltschaft Jörg Raupach von einer aus ihrer Sicht verbesserten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Anklagebehörde. Die Ermittler der Polizei würden die Staatsanwälte zum Beispiel über bandenmäßiges Vorgehen von Taschendieben informieren. Die Staatsanwälte würden die Polizei im Gegenzug über Defizite bei der Bearbeitung unterrichten, die hinderlich für das Erwirken von Haftbefehlen oder die Erstellung von Anklagen seien.

Vor allem am Alexanderplatz werde die Zusammenarbeit intensiviert. Wie berichtet, setzt die Staatsanwaltschaft hier einen Dezernenten ein, bei dem alle Fälle zusammenlaufen. "Der Kollege ist Tag und Nacht erreichbar", sagte Raupach. Die Polizei setzt eine eigene Ermittlungsgruppe ein und zeigt mit der neuen Polizeiwache auf dem Platz Präsenz. Polizeipräsidentin Slowik sagte, es seien 14 Polizeibeamte im Einsatz.

Der Alexanderplatz ist zwar weiterhin als "kriminalitätsbelasteter Ort" eingestuft. Die Zahl der Straftaten auf dem Platz ging zuletzt aber deutlich zurück. Probleme gebe es weiterhin mit Gewaltdelikten, Betäubungsmittelhandel und Sexualdelikten. Die schon seit Längerem angekündigten fünf mobilen Wachen, die an weiteren problematischen Orten zum Einsatz kommen sollen, würden Ende dieses Monats vorgestellt werden, sagte Innensenator Geisel.

Die CDU scheiterte in der Ausschusssitzung mit ihrer Forderung, die sogenannte Schleierfahndung wieder einzuführen. Der damalige rot-rote Senat hatte die Möglichkeit für die anlassunabhängigen Verdachtskontrollen 2004 abgeschafft. Dabei bleibt es. SPD, Linke und Grüne lehnten den CDU-Antrag zur Wiedereinführung mit ihrer Mehrheit ab. Staatssekretär Akmann sagte, die Maßnahme sei seinerzeit nicht erfolgreich gewesen. Der CDU-Innenexperte und designierte Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger bezeichnete sie angesichts einer gestiegenen Terrorgefahr und gewachsener sicherheitspolitischer Herausforderungen dagegen als notwendige Angleichung an die Regelungen fast aller anderen Bundesländer.

