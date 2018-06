Neuer Vorsitzender: Angst der CDU vor schlechten Ergebnissen

Berlin. So ganz trauen sie dem Frieden noch nicht in der Berliner CDU. Zwar hatte das Dreiergespräch am Dienstag vergangener Woche zwischen Landeschefin Monika Grütters und den beiden Aspiranten auf den Fraktionsvorsitz ein klares gemeinsames Ergebnis gehabt. Ob aber die 31 Mitglieder der CDU-Fraktion geschlossen für Burkard Dregger als Fraktionschef und für Mario Czaja als seinen Stellvertreter stimmen werden, wird sich erst am Nachmittag des heutigen Dienstags erweisen.

Für 15 Uhr ist die Sitzung anberaumt, und niemand kann ausschließen, dass diejenigen, die für Czaja als Chef waren, nun Dregger einen Denkzettel mitgeben wollen. Solches Vorgehen hat nicht nur in der CDU eine gewisse Tradition.

Unklar ist auch, ob diejenigen, die sich von Czaja wegen seines Verzichts auf den Vorsitz getäuscht fühlen, nun aus Enttäuschung dem Ex-Sozialsenator die Stimme verweigern und ihm ein schlechtes Ergebnis bescheren. Czaja werde aber antreten, hieß es am Montag übereinstimmend. Zwischendurch hatte es Gerüchte gegeben, der Mann aus Marzahn-Hellersdorf könnte es sich noch anders überlegen und darauf verzichten, sich auf den nach dem Wechsel von Gottfried Ludewig auf die Bundesebene vakanten Vize-Posten wählen zu lassen.

Die Landesvorsitzende Monika Grütters sandte am Montag noch einmal einen Appell an die Fraktionsmitglieder: "Mein Eindruck ist, dass die Fraktion mit dem Vorschlag sehr einverstanden ist, dass Burkard Dregger Vorsitzender und Mario Czaja sein Stellvertreter wird", sagte Grütters der Berliner Morgenpost nach diversen Gesprächen in den vergangenen Tagen.

Burkhard Dregger (MdA) Sprecher der berliner CDU fuer Netzpolitik

Beide Politiker zählten "zu unserer wichtigsten Führungsreserve, mit dem eher konservativen Dregger und dem liberalen Czaja an der Spitze der Fraktion wolle man die gesamte Breite der Partei abbilden, so die Kulturstaatsministerin: "Ich hoffe sehr, dass es für beide überzeugende Ergebnisse gibt. Es geht um die Gesamtlösung." Mehrere Abgeordnete, mit denen die Morgenpost am Montag das Thema erörterte, bestätigten, dass es wohl keine Denkzettel-Wahl geben werde.

"Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden ihr gerecht werden", hieß es aus dem Lager derjenigen, die lieber Mario Czaja als Fraktionschef gesehen hätten. Zwar habe Czaja viele enttäuscht. "Aber wir sind doch nicht bescheuert und zerlegen uns wie die SPD", hieß es. Ein anderer CDU-Parlamentarier sagte, alle in der Fraktion hätten "Lust aufs Überleben und keine Lust auf Untergang".

Aus diesem Interesse heraus werde man auch hinnehmen, dass der Bezirk Reinickendorf mit der Wahl Dreggers im Fraktionsvorstand überproportional vertreten sein wird. Neben dem Fraktionschef kommen noch der Stellvertreter Tim-Christopher Zeelen und der Schatzmeister Michael Dietmann aus dem Nordbezirk. Eigentlich gilt eine solch hohe Zahl von Politikern aus einem Bezirk in dem insgesamt neunköpfigen Führungsteam in der sehr auf Regionalproporz bedachten CDU als kaum durchsetzbar. Der Regionalgedanke könnte Czaja jedoch helfen. Als einer der vier Stellvertreter wäre er nach dem Ausscheiden von Ludewig der einzige OstBerliner in der engeren Führungsriege der Fraktion.

