Polizei-Schießstände: Entschädigungs-Kommission tagt

Berlin. In der Affäre um schadstoffbelastete Schießstände der Berliner Polizei tritt die neue Entschädigungs-Kommission erstmals am 18. Juni zusammen. Das kündigten Senatsvertreter in der Sitzung des Innenausschusses am Montag an. Die unabhängige Bewertungskommission aus zwei Ärzten und einer früheren Sozialrichterin wurde kürzlich von Innensenator Andreas Geisel (SPD) einberufen.

Die Kommission prüft Forderungen und ärztliche Belege von Schießtrainern und Polizisten, die meinen, durch schadstoffbelastete Luft in Schießständen erkrankt zu sein. Sie könnten einmalige Zahlungen zwischen 2000 und 80 000 Euro erhalten. Die Kommission entscheidet laut Senat frei und unabhängig. Bis zum 6. Juni gingen 760 Anträge ein. Zeit dafür ist noch bis zum 30. Juni.

Der Entschädigungsfonds wurde im Vorjahr beschlossen und soll zunächst mehrere Millionen Euro jährlich enthalten. Geisel hatte zuletzt im Innenausschuss von 130 Polizisten und Schießtrainern mit Erkrankungen gesprochen.

Die Betroffenen hatten viel Zeit in den Schießständen verbracht und immer wieder kritisiert, dass die Luft dort schädlich oder giftig sei. Das soll an Asbest in Dämmstoffen und schlechter Belüftung, die den Pulverdampf nicht absaugte, gelegen haben.

