Queen + Adam Lambert live in Berlin - Das müssen Sie wissen

Berlin. Welthits wie "We Are The Champions" können Fans der Rockband Queen im Juni nochmals live hören. Gesungen werden die berühmten Rock-Klassiker von Sänger Adam Lambert. Hier alle wichtigen Infos zur Show in Berlin:

Wann und wo findet das Konzert von Queen + Adam Lambert statt?

Das Konzert der Rock-Legenden mit Sänger Adam Lambert am Mikrofon findet am Dienstag, den 19. Juni in der Mercedes-Benz Arena statt. Beginn des Konzerts in Berlin ist um 20 Uhr.

Gibt es noch Karten für das Queen + Adam Lambert Konzert in Berlin?

Ja, es sind noch Tickets für das Queen-Konzert in allen Kategorien verfügbar. Die Preise für Sitzplätze reichen von 80 Euro in der günstigsten Kategorie bis zu 131 Euro in der besten Kategorie. Außerdem gibt es Stehplatz-Tickets für das Konzert von Queen und Adam Lambert ab 103 Euro.

Spielt die Rockband weitere Konzerte in Deutschland?

Ja, neben dem Konzert in Berlin können Fans die Rocker von Queen mit Frontsänger Adam Lambert in zwei weiteren Shows in Deutschland sehen. Am 13. Juni tritt die Rockband in der Lanxess Arena in Köln auf, am 20. Juni bespielen die Musiker die Barclaycard Arena in Hamburg. Die Deutschlandkonzerte der legendären Band in Begleitung von Sänger Adam Lambert sind Teil einer zweijährigen Welttournee, die bereits im Juni 2017 begann.

Was erwartet die Queen-Fans beim Rockkonzert in Berlin?

Die Rock-Legenden von Queen werden beim Konzert in Berlin die allseits bekannten Klassiker aus der Bandgeschichte spielen. Fans können sich auf eine Vertretung des verstorbenen Frontsängers Freddie Mercury durch Adam Lambert freuen. Videoeinspieler des verstorbenen Queen-Sängers sollen an die vergangenen Zeiten der legendären Rockband erinnern.

Welche Songs spielen Queen + Adam Lambert?

Diese Songs spielen Queen begleitet von Adam Lambert am 19. Juni in Berlin:

Tear it up Seven Seas of Rhye Tie Your Mother Down Play the Game Fat Bottomed Girls Killer Queen Don´t Stop Me Now Bicycle Race I´m In Love With My Car Another One Bites the Dust Lucy I Want It All Love of My Life Somebody to Love Crazy Little Thing Called Love "Drum Battle" Under Pressure I Want to Break Free Who Wants to Live Forever Lost Horizon "Guitar Solo" The Show Must Go On Radio Ga Ga Bohemian Rhapsody



Zugabe

Day-Oh We Will Rock You We Are the Champions God Save the Queen

Wie komme ich am besten zur Mercedes-Benz Arena in Berlin?

Fans von Queen, die zur Mercedes-Benz Arena wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr und fahren bis zum S-und U-Bahnhof Warschauer Straße. Die Station ist mit den S-Bahnlinien S5, S7, S75, mit der U-Bahnlinie 1, den Tramlinien M10 und M13 oder mit den Buslinien 248, 347 und N1 (Nachtbus) zu erreichen. Auch der Ostbahnhof kann mit den S-Bahnlinien S5, S7, S75, per Regionalbahn oder mit den Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) angefahren werden. Von den Stationen ist die Mercedes-Benz Arena fußläufig erreichbar.

Wer mit dem PKW zum Queen + Adam Lambert Konzert anreisen möchte, muss mit einer eingeschränkten Parksituation aufgrund von Baumaßnahmen an der Mercedes-Benz Arena rechnen. Ein gesicherter Parkplatz im Parkhaus kann vorab über den Parkticket Shop der Mercedes-Benz Arena gebucht werden.

( bm )