Botschafter der Handball-WM wurden ernannt

Berlin. Ex-Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar sowie die beiden früheren Berliner Profi-Fußballer Andreas Neuendorf und Torsten Mattuschka sind zum Botschafter der Handball-WM für den Standort Berlin ernannt worden. "Ich freue mich sehr über die Drei. Sie werden uns enorm voranbringen", sagte Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) am Montag in Berlin.

"Ich bin Handball-Patriot. Ich nutzte jede Möglichkeit meinen Sport zu promoten", erklärte der frühere Linksaußen Kretzschmar. Für den Handballsport sei die WM im eigenen Land im kommenden Januar "eine große Chance, in die Medien zu kommen".

Berlin werde der deutschen Mannschaft "ein sehr gutes Podium bieten", meinte der 45-Jährige. In der Hauptstadt wird das DHB-Team seine Vorrunden-Spiele austragen. Außerdem findet in der Arena am Ostbahnhof die Eröffnungs-Partie der vom 10. bis zum 27. Januar in Deutschland und Dänemark stattfindenden Weltmeisterschaft statt.

Der frühere Hertha-Spieler "Zecke" Neuendorf hat laut eigener Aussage "nach drei Sekunden" das Botschafter-Angebot angenommen. Und auch der ehemalige Unioner Publikums-Liebling Mattuschka ist großer Handball-Fan. "Was hier beim Zweikampf abgeht, dagegen ist Fußball Micky Mouse", sagte "Tusche", der neun Jahre lang für den 1. FC Union Berlin spielte.

Die WM-Organisatoren hoffen, dass die deutschen Vorrunden-Spiele in Berlin ausverkauft sein werden. "Unser Ziel sind 70 000 Zuschauer", sagte DHB-Präsident Michelmann.

